İran milli takımından 3 kadın futbolcu iltica başvurusundan vazgeçti

İran Gençlik ve Spor Bakanlığı, Avustralya’da iltica başvurusunda bulunan İran milli kadın futbol takımının 3 üyesinin bu kararlarından vazgeçtiğini ve yeniden milli takıma katılacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce milli futbolcu Mühaddese Zolfi’nin Avustralya’da kalma teklifini reddederek İran’a dönme kararı aldığı belirtilirken, Zolfi’nin ardından milli takımın 2 oyuncusu ve teknik ekipten bir üye olan Mona Hamudi, Zehra Serbali ve Zehra Meşkekar’ın da Avustralya’daki iltica başvurularından vazgeçtiği bildirildi.



Söz konusu üç ismin şu anda Malezya’ya doğru yola çıktığı ve kısa süre içinde takım arkadaşlarına katılacağı ifade edilen açıklamada, "İran kadın milli futbol takımına Asya Kupası kapsamında Avustralya’da bulunduğu dönemde, ABD ve Siyonist rejimin başlattığı savaşla eş zamanlı olarak düşman tarafından psikolojik savaş, yoğun propaganda ve çeşitli cazip tekliflerle bir ortam oluşturuldu ve bu süreçte takımın yedi üyesi Avustralya’ya iltica başvurusu yaptı. Ancak son gelişmelerle birlikte 3 takım üyesi daha bu kararından vazgeçerek milli takıma dönme kararı aldı. Bu durum, İran kadın milli futbolcularının milli bilinç ve vatan sevgisinin açık bir göstergesidir" denildi.

MİLLİ FUTBOLCU İRAN'A DÖNME KARARI ALMIŞTI



İran milli kadın futbol takımının Asya Kupası için bulunduğu Avustralya’da bazı takım üyelerinin iltica başvurusunda bulunduğu belirtilmiş, milli futbolcu Mühaddese Zolfi ise daha sonra bu kararından vazgeçerek İran’a dönme kararı almıştı.

İRANLI KADIN FUTBOLCULARIN İRTİCA KRİZİ



İran kadın milli futbol takımı oyuncuları, 2 Mart’ta Güney Kore ile oynanan maç öncesinde milli marşı okumadıkları gerekçesiyle İran devlet televizyonunda "hain" olarak nitelendirilmişti. Takım, üç gün sonra Avustralya’ya karşı oynanan ikinci maç öncesinde ise milli marşı okuyarak selam vermişti. İran ekibi, son olarak Filipinler’e 2-0 mağlup olarak turnuvadan elenmişti.



Bazı futbolcuların İran’a geri gönderilmeleri halinde kötü muameleye maruz kalabilecekleri yönündeki tartışmaların ardından oyuncuların Avustralya’da kalabilmesi için hükümete çağrılar yapılmıştı. Avustralya basını ise İran kadın milli futbol takımından 5 oyuncunun kafileden ayrılarak Avustralya Federal Polisi’nin korumasına alındığını ve hükümetten yardım talebinde bulunduklarını bildirmişti.



ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek İranlı futbolcuların güvenliğinin ele alındığını ifade etmişti. Trump, bazı oyuncuların Avustralya’da kalabilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını ve 5 sporcuya iltica hakkı tanınarak vize verildiğini aktarırken, bazı futbolcuların ise ailelerinin güvenliği konusundaki endişeleri nedeniyle İran’a dönmeyi tercih ettiğini kaydetmişti.