İran, misillemede bulunacak mı? İşte olası saldırı senaryoları

ABD'nin saldırısı sonrası İran'ın nasıl bir misillemede bulunacağı konuşuluyor. Savaş genişleyecek mi? Yoksa sona mı erecek? Bu sorunun yanıtı İran'ın vereceği misillemeye bağlı. İngiliz yayın kuruluşu BCC, ABD'nin rejim değişikliği istemediğini iletmesinin ardından İran'ın da misillemesinin sınırlı kalabileceği yorumuna yer verdi,



İran Devrim Muhafızları, "Washington barışçıl tesı̇slere saldırarak kendı̇sı̇nı̇ doğrudan 'saldırganlığın ön cephesı̇ne' yerleştı̇rdı̇" açıklamasında bulundu. "ORTADOĞU'DAKİ ABD ÜSLERİ POTANSİYEL HEDEF"



İngiliz yayın kuruluşu BBC, ABD'nin Ortadoğu'daki askeri personeli, vatandaşları ve işyerlerinin potansiyel hedef haline geldiğine dikkat çekti.



ABD'nin bölgede büyük kalıcı üsler ve daha küçük ileri konuşlanma yerleri dahil 20'ye yakın noktada 40 bin ila 50 bin asker bulunuyor. Bu üslerin çoğu İran'ın balistik füzelerinin menzili içinde yer alıyor.

"IRAK VE SURİYE'DEKİ ÜSLER SALDIRI LİSTESİNDE İLK SIRADA"



İngiliz Daily Telegraph gazetesi saldırı listesinde Irak ve Suriye'deki üslerin ilk sırada yer aldığını yazdı. Üslere olası saldırıda amerikan askerlerinin dakikalar içinde hazırlık yapmak zorunda olduklarına dikkat çekildi.



İran'ın bölgedeki vekil güçlerini devreye sokma olasılığından da bahsediliyor. Hizbullah, Hamas, Irak'taki şii milisler ve Yemen'deki Husilerin ABD hedeflerine saldırı düzenleyebileceği konuşuluyor.



ABD ile daha önce vardıkları anlaşmanın sona erdiğini duyuran Husilerin Kızıldenizdeki ABD gemilerini hedef seçebileceği de belirtiliyor.

BİR DİĞER SALDIRI SEÇENEĞİ HÜRMÜZ BOĞAZI



İran'ın saldırı seçeneklerinden birisi de Hürmüz Boğazı.



İran, mayın döşeyerek dünyada petrol sevkiyatının yüzde 20'sinin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceği konuşuluyor. Hürmüz Boğazına alternatif bulunmazken petrol fiyatlarının fırlamasından endişe ediliyor



ABD bu olasılığa karşı önlem alıyor. Bölgeye ikinci bir uçak gemisi gönderildi



F-22, F35 uçakları da üslerin korunması için bölgeye konuşlandırıldı.



New York Times gazetesi de İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in vereceği mesajla İran'ın misillemesinin ne olacağının anlaşılacağını yazdı. Ancak Hamaney'in bir sığınakta olduğu veya elektronik iletişiminin kesik olduğu, dolasıyla halka seslenmesinin zorlaştığı belirtildi.