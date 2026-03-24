İran misillemelerinde hedefini değiştiriyor mu? Füzeler azaldı ama etkileri arttı
24.03.2026 15:18
İsrail'e hedeflenen ama Batı Şeria'ya düşen bir İran füzesi
İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misillemelerinde Körfez ülkeleri hedef olmaktan çıkıyor mu? Savaşın 25. gününde işte İran'ın misillemelerinin hedefleri.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran misilleme hedefi olarak bölgedeki Körfez ülkelerini de seçmişti.
Savaşın 25. günüyle beraber İran'ın Körfez ülkelerine yaptığı saldırılarda savaşın ilk haftasına kıyasla düşüş gözlemlenirken, İsrail'e yönelik saldırılar daha az ancak daha etkili bir seyir izliyor.
Buna göre İran ordusunun Körfez ülkelerini hedef alma sıklığı, 28 Şubat'ta başlayan sürecin ilk haftasına göre azaldı. 28 Şubat'tan beri 256 füze ve insansız hava aracının hedefi olan Katar'da en son saldırı 19 Mart'ta kayıtlara geçerken, 20 Mart'tan itibaren Katar yeni bir "İran saldırısı" paylaşmadı.
İran'ın misillemelerinde hedef aldığı ülkelerin infografiği
Savaşın ilk günlerinde sayıca daha az saldırıdan etkilenen Suudi Arabistan'ı hedef alan füze ve İHA'lar, 11 Mart'tan itibaren artış gösterirken, 16 Mart'ta 98 ile zirve yaptı.
Söz konusu tarihten sonra Suudi Arabistan'a yönelik görece azalma eğilimi gösteren saldırılar, 23 Mart itibarıyla ilk haftadakine benzer seviyelere düştü.
İran'ın misillemelerinde, 28 Şubat-23 Mart döneminde 2 bin 156 füze ve İHA saldırısıyla en fazla Birleşik Arap Emirlikleri'ne odaklandığı görülürken, 833 füze ve İHA ile hedef alınan Kuveyt onu takip etti.
ABD-İsrail ve İran'ın saldırı ve misillemelerinin haritası
İRAN'IN HEDEFİ İSRAİL
ABD-İsrail saldırılarının başladığı sürecin ilk iki haftasında İran, İsrail'e karşı misillemelerde 290 füze ve 500 İHA kullanırken, üçüncü haftaya denk gelen 15-22 Mart tarihlerinde ise İsrail'e 80 füze ve 50 İHA saldırısı düzenledi.
İran’ın İsrail’e misillemelerinde kullanılan füze sayısı yarı yarıya, İHA sayısı ise yüzde 80 azaldı. Buna rağmen misillemede isabet, hasar ve can kaybı noktasındaki etkiler arttı.
İsrail'in güneyine yönelik 21 Mart'ta yapılan misillemede bir füzenin doğrudan isabet ettiği Arad kentinde 10'u ağır 84 kişi yaralanmıştı.
Aynı gün İsrail'in Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesine yönelik misillemelerde de 31 kişi yaralanmıştı.
19 Mart'ta ise İran füzeleri Hayfa kentinde petrokimya, petrol rafinerileri ve elektrik santrallerinin bulunduğu bölgede patlamalara neden olmuştu.