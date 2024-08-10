İran, misillemenin ateşkes görüşmelerini etkilemesini istemiyor

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi üzerine İsrail'e karşı yapması beklenen misillemenin, "Gazze'deki ateşkes görüşmelerini olumsuz etkilemesinden kaçınmak istediğini" bildirdi. Hamas tarafından kabul edilecek herhangi bir anlaşmanın İran için de kabul edilebilir olacağı ifade edildi.

İran, misillemenin ateşkes görüşmelerini etkilemesini istemiyor

'e karşı misilleme yapması beklenen 'dan gerilimli sürece ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Tahran, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin öldürülmesi üzerine İsrail'e karşı yapması beklenen misillemenin, "Gazze'deki ateşkes görüşmelerini olumsuz etkilemesinden kaçınmak istediğini" bildirdi.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, planlanan ateşkes görüşmeleri için Tahran'ın misilleme planlarını erteleyip ertelemeyeceğine ilişkin sorular üzerine yaptığı açıklamada, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının öncelikleri olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca Hamas tarafından kabul edilecek herhangi bir anlaşmanın İran için de kabul edilebilir olacağı belirtildi.

Açıklamada, Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi "İran'ın ulusal güvenliği ve egemenliğinin ihlali" olarak kınandı.

İran meşru müdafaa hakkının altını çizerken, vereceği cevabın devam eden ateşkes çabalarını engellememesini umduğunu vurguladı.


İran'ın açıklaması, Tahran'da Haniye'nin ve Beyrut'ta Hizbullah komutanı Fuad Şükr'ün öldürüldüğü saldırıların ardından artan gerilimin ortasında geldi.

Mısır, Katar ve ABD liderleri dün yaptıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas arasında önümüzdeki hafta Doha ya da Kahire'de yapılması planlanan ateşkes ve rehine takası görüşmelerinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 39 bin 700' çıktı. 

İsrail saldırısının üzerinden 10 aydan fazla bir süre geçerken, Gazze'nin büyük bir bölümü gıda, temiz su ve ilaç ablukası nedeniyle harabeye dönmüş durumda. 

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