İran "Mossad için casusluk yapan" bir kişiyi idam etti

İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan karşılıklı saldırılar devam ederken, İran'ın İsrail için casusluk yapmakla suçlanan bir kişiyi idam ettiği bildirildi.

İran'ın Fars haber ajansının aktardığına göre, İsrail'in dış istihbarat örgütü Mossad için casusluk yapmak ile suçlanan bir kişi İran'da idam edildi. Ajans, idam edilen kişinin kimliğini İsmail Fikri olarak açıkladı. İdam edilen kişinin 2023 yılında gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Bu, son haftalarda "İsrail için casusluk yaptığı" iddiasıyla İran'da idam edilen üçüncü kişi oldu.

İran polisi, dün de İsrail istihbarat ajansı Mossad'ın iki üyesini Elburz bölgesinde gözaltına almıştı. Tesnim haber ajansının haberinde istihbataçıların, patlayıcı ve elektronik cihazları hazırlarken yakalandığı belirtilmişti.