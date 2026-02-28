"İran nükleer şartını kabul etti" iddiası
28.02.2026 02:37
Son Güncelleme: 28.02.2026 03:31
ABD ve İran arasındaki üçüncü tur görüşme Cenevre'de yapıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden müzakerelere ilişkin umutsuz konuşurken, arabuluculardan Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'den "dönüm noktası" açıklaması geldi. Busaidi İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklamayacağını, asla nükleer silaha sahip olmayacağını teyit ettiğini duyurdu.
ABD ile İran arasında Cenevre'de yapılan üçüncü tur görüşmeler önceki gün sona erdi.
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin katıldığı görüşmelerde, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi iki taraf arasında mekik dokuyarak mesajları iletti.
Dün müzakereleri değerlendiren Donald Trump olası operasyona ilişkin "Bunu yapmak istemiyorum ama bazen yapmanız gerekir" dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise vatandaşlarına İran'dan ayrılmaları ve seyahat uyarısında bulundu.
"İRAN URANYUM ZENGİNLEŞTİRMEYECEK, DEPOLAMAYACAK"
Ancak müzakerelerde iki taraf arasında mekik dokuyarak mesajları ileten Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'den İran'ın tutumuna ilişkin farklı bir açıklama geldi. CBS News'ün "Face the Nation" programına verdiği röportajda Cenevre'deki müzakerelerde dönüm noktasına varıldığını savunan Busaidi, İran’ın asla nükleer silaha sahip olmayacağını teyit ettiğini duyurdu.
İran'ın sıfır uranyum zenginleştirme ve stoklama şartlarını da kabul ettiğini ifade eden Busaidi, "Zenginleştirilmiş materyali stoklayamıyorsanız, fiilen bir bomba yapmanızın da yolu yoktur.” diye konuştu.
"Eğer nihai hedef İran'ın sonsuza dek nükleer bombaya sahip olamamasını sağlamaksa, bence bu müzakereler sayesinde bu sorunu çözdük." diyen Umman Dışişleri Bakanı Busaidi'nin açıklamasına göre Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu İran'daki tesislere tam erişim sağlayabilecek.
ARAKÇİ: ABD İLE YAPTIĞIMIZ EN CİDDİ MÜZAKEREYDİ
Cenevre'deki üçüncü tur müzakerelerin ardından konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “Bu, ABD ile yaptığımız en ciddi müzakereydi. Yaptırımlar ve nükleer meselesiyle ilgili ciddi müzakereydi” demişti.
TRUMP: GİDİŞATTAN MEMNUN DEĞİLİM
ABD Başkanı Trump ise dün yaptığı açıklamada "(İran) İyi niyetle ve açık bir şekilde müzakere etmeleri harika olurdu ama bunu anlamıyorlar” dedi. Askeri operasyon konusunda henüz bir karar vermediğini ancak İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını belirten Trump, “Bekleyip göreceğiz ama gidişattan memnun değilim.” diye konuştu.
Başkan Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmesini kabul etmediklerini kaydederek “Yüzde 20 zenginleştirme bile olmaz. İran biraz uranyum zenginleştirmek istiyor ama bu kadar petrole sahipken buna gerek yok” ifadelerini kullandı.
ABD-İran müzakerelerinin gelecek hafta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılması bekleniyor.
RUBİO'DAN ORTA DOĞU'DAKİ BÜYÜKELÇİLERE TALİMAT: YORUM YAPMAYIN
Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ABD'li büyükelçilerden ve yetkililerden İran görüşmelerini zorlaştırabilecek yorumlar yapmayı durdurmalarını istediği bildirildi.
The Guardian gazetesinin haberine göre Rubio, ABD'nin Orta Doğu'daki büyükelçilerine gerilimi tırmandırabilecek açıklamalardan kaçınma talimatı verdi.
Rubio, büyükelçilerden ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a nükleer konusunda uyguladığı baskıyı zayıflatabilecek açıklamalar yapmayı bırakmalarını istedi. Büyükelçilerden bu konudaki açıklamalar, röportajlar ve sosyal medya paylaşımlarından kaçınmalarını isteyen Marco Rubio, "Kamuoyuna yönelik mesajlarda disiplin, özellikle şu anda çok önemlidir." ifadesini kullandı.
Bu talimat, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda "İsrail'in tüm Orta Doğu'yu almasının iyi olacağı" yönündeki iddiasının ardından geldi. Huckabee'nin açıklamaları, Beyaz Saray'da endişe uyandırdı ve ABD Dışişleri Bakanı, yetkililere İran konusunda yorum yapmaktan kaçınma talimatı verme kararı aldı.
Ortadoğu’da USS Abraham Lincoln uçak gemisi, dokuz destroyer ve üç diğer muharip gemi dahil olmak üzere bir düzineden fazla ABD savaş gemisi bulunuyor. Bölgedeki askeri yığınağını artıran Washington yönetimi dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'u da muhtemel İran operasyonu için İsrail kıyılarına gönderdi.
Gerilimin artmasıyla birlikte birçok ülke, İsrail ve İran’daki vatandaşlarından bölgeden ayrılmaları ya da zorunlu olmadıkça buralara seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.