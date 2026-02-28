"İran nükleer şartını kabul etti" iddiası

ABD ile İran arasında Cenevre'de yapılan üçüncü tur görüşmeler önceki gün sona erdi.

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump ’ın damadı Jared Kushner ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin katıldığı görüşmelerde, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi iki taraf arasında mekik dokuyarak mesajları iletti.

Dün müzakereleri değerlendiren Donald Trump olası operasyona ilişkin "Bunu yapmak istemiyorum ama bazen yapmanız gerekir" dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise vatandaşlarına İran'dan ayrılmaları ve seyahat uyarısında bulundu.

"İRAN URANYUM ZENGİNLEŞTİRMEYECEK, DEPOLAMAYACAK"

Ancak müzakerelerde iki taraf arasında mekik dokuyarak mesajları ileten Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'den İran'ın tutumuna ilişkin farklı bir açıklama geldi. CBS News'ün "Face the Nation" programına verdiği röportajda Cenevre'deki müzakerelerde dönüm noktasına varıldığını savunan Busaidi, İran’ın asla nükleer silaha sahip olmayacağını teyit ettiğini duyurdu.

İran'ın sıfır uranyum zenginleştirme ve stoklama şartlarını da kabul ettiğini ifade eden Busaidi, "Zenginleştirilmiş materyali stoklayamıyorsanız, fiilen bir bomba yapmanızın da yolu yoktur.” diye konuştu.

"Eğer nihai hedef İran'ın sonsuza dek nükleer bombaya sahip olamamasını sağlamaksa, bence bu müzakereler sayesinde bu sorunu çözdük." diyen Umman Dışişleri Bakanı Busaidi'nin açıklamasına göre Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu İran'daki tesislere tam erişim sağlayabilecek.