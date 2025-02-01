İran: Nükleer tesislerimize saldırı olursa karşılık veririz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu.



İsrail’in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı tehdidine değinen Dışişleri Bakanı, olası saldırıya "bölgede topyekün bir savaşa" yol açacak şekilde karşılık vereceklerini söyledi.



İran Dışişleri Bakanı, ülkesinin nükleer silah sahibi olmadığını ve üretmeyi düşünmediğini de belirtti.



Arakçi'nin Trump yönetimine de mesajı vardı. ABD’de yeni yönetimin güven tesis etmesi için somut adımlar atması gerektiğini söyleyen Abbas Arakçi, "Trump yönetimi ile yeni bir müzakere imkansız değil ancak zor"ifadesini de kullandı.

