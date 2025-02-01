İran: Nükleer tesislerimize saldırı olursa karşılık veririz
Tahran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırıya sert ve hızlı bir şekilde karşılık verecekleri uyarısında bulundu. Arakçi, “İran’ın nükleer tesislerine saldırı ABD’nin yapacağı en büyük hata olur.” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu.
İsrail’in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı tehdidine değinen Dışişleri Bakanı, olası saldırıya "bölgede topyekün bir savaşa" yol açacak şekilde karşılık vereceklerini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı, ülkesinin nükleer silah sahibi olmadığını ve üretmeyi düşünmediğini de belirtti.
Arakçi'nin Trump yönetimine de mesajı vardı. ABD’de yeni yönetimin güven tesis etmesi için somut adımlar atması gerektiğini söyleyen Abbas Arakçi, "Trump yönetimi ile yeni bir müzakere imkansız değil ancak zor"ifadesini de kullandı.
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