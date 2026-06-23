İran, nükleer tesislerini UAEA denetimine açmayı reddetti

PAKİSTAN: GÖRÜŞMELERDE İLERLEME KAYDEDİLDİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, mutabakat zaptı çerçevesinde kurulan üst düzey komitenin ilk toplantısının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Şerif, İsviçre'nin Bürgenstock kentinde düzenlenen toplantının pozitif ve yapıcı bir atmosferde geçtiğini, 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılması amacıyla bir yol haritası üzerinde uzlaşıldığını kaydetti.

Şerif, görüşmeler sonucunda siyasi denetimi sağlamak üzere üst düzey bir komite oluşturulduğunu ve yeni bir teknik görüşme turunun başlatılması kararı alındığını belirtti.

Pakistan Başbakanı, ABD ve İran yönetimlerine sergiledikleri yapıcı yaklaşım ve kararlılık nedeniyle teşekkür ederken, Katar'a müzakerelerin yürütülmesine sağladığı kolaylaştırıcı ve merkezi destek için şükranlarını sundu.

Ev sahibi İsviçre hükümetine de teşekkür eden Şerif, müzakerelerin başarısında rol oynayan Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar ile İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin diplomatik çabalarını takdir ettiğini vurguladı.

Şerif, Pakistan'ın barışçıl ve kalıcı bir çözüme ulaşılması amacıyla diyalog ve diplomasiyi teşvik etmedeki samimi rolünü oynamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

KATAR: MÜZAKERELERİ SABOTE ETMEK İSTEYEN TARAFLAR VAR

Bunun yanı sıra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının savaşın durması için bir temel oluşturduğunu ancak müzakereleri sabote etmek isteyen bazı tarafların bulunduğunu söyledi.

El Cezire televizyon kanalına konuşan bin Abdurrahman, Washington ile Tahran arasındaki müzakere süreçlerine ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mutabakat zaptının oluşması için Pakistan'ın ve bölgesel aktörlerin desteğiyle büyük bir çaba harcandığını kaydeden Başbabak, müzakerelere temel teşkil eden bu adımın asıl hedefinin savaşı durdurmak olduğunu ve bu konuda başarı sağlandığını ifade etti.

Söz konusu zaptın, müzakere süreci için kurumsal bir çalışma çerçevesi oluşturduğuna ve siyasi boyutların yanı sıra teknik unsurları da içerdiğine dikkati çeken bin Abdurrahman, belgenin, iki tarafın düzenli olarak bir araya gelerek sorunları çözme taahhüdüne dayandığının altını çizdi.

Kurumsal çerçevenin iyi işlediğini ve teknik görüşmelerin devam ettiğini belirten Katar Başbabakanı, mevcut aşamanın Washington ile Tahran arasında nihai bir anlaşmaya varılması için yürütülen çalışmaların başlangıcını temsil ettiğini ancak ancak müzakereleri sabote etmek isteyen bazı tarafların bulunduğunu dile getirdi.

Müzakerelerin Lübnan ve Hürmüz Boğazı ile bağlantılı bazı zorluklarla karşılaştığını aktaran Katar Başbakanı, bu konuları ele almak ve süreci etkileyebilecek herhangi bir gerilimi önlemek amacıyla gerekli mekanizmaların kurulduğunu kaydetti.

Doha'nın arabuluculuk çabaları kapsamında İslamabad ile çalışmaya devam edeceğini dile getiren bin Abdurrahman, "Taraflar arasındaki uçurumu kapatacak çözümler bulmak için çalışacağız. Katar devletinin önceliği, bölgedeki yangınları söndürmek ve sükunet aşamasına ulaşmaktır." dedi.

Krizin tırmanmasını ve kontrolden çıkmasını önlemek için çözümün diplomatik olması, çabaların ise müzakereleri korumaya ve gerilimi önlemeye odaklanması gerektiğini belirten Başbakan, Washington ile Tahran arasındaki müzakere sürecinde birçok anlaşmazlık noktası olduğunu da hatırlattı.

Bin Abdurrahman, Lübnan'da veya bölgenin başka bir yerinde yaşanacak herhangi bir gerilimin müzakereleri doğrudan etkileyeceği uyarısında bulundu.