İran nükleerinde tehlike çanları: Sızıntı durumunda ne olacak?

Nükleer tesisler, doğaları gereği çok sayıda radyoaktif madde depolar. Bu maddeler dikkatlice tasarlanmış kaplarda depolanır ve tesisler sızıntı riskini en aza indirecek şekilde inşa edilir.



Geniş kapsamlı bir saldırı ise bu güvenlik mekanizmalarını bozabilir. ABD'nin saldırısı sonrasında nükleer felaket ihtimalleri tartışılıyor. İşte tüm risk senaryoları...



MASADAKİ TEHLİKE SENARYOLARI



Uzmanlar, Fordo’ya saldırının nükleer bir patlamaya yol açmayacağını belirtiyor. Çünkü tesiste bulunan yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum, gaz formunda saklanıyor ve bu gaz, zincirleme bir nükleer reaksiyon başlatabilecek şekilde değil.



Gaz halindeki uranyumun, yoğunluğu nedeniyle çok uzaklara yayılması beklenmiyor. Bu nedenle, sızıntı yaşansa bile çevre halkı ya da Tahran gibi uzak şehirler üzerinde ciddi bir tehdit oluşturması olası görülmüyor.



"ÇOK DAHA TEHLİKELİ TESİSLER VAR"



Ancak riskler sadece Fordo ile sınırlı değil. İran’daki Bushehr Nükleer Santrali ve Tahran’daki araştırma reaktörü gibi tesisler, çok daha fazla radyoaktif madde içeriyor.

Bu tür reaktörlerin hedef alınması durumunda, sızıntının boyutu Fukuşima ya da Çernobil gibi felaket senaryolarına benzeyebilir.



Öte yandan, İsrail’de bulunan Dimona Nükleer Reaktörü de olası bir İran misillemesinin hedefi olabilir. Dimona, İsrail’in nükleer silah programının bir parçası olarak biliniyor ve bu reaktöre yönelik bir saldırı da büyük bir nükleer krizi tetikleyebilir.

