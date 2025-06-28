"İran nükleerine 30 milyar dolar" haberine Trump'tan sert tepki

İsrail-İran savaşının ardından Tahran yönetiminin nükleer gücüne yönelik tartışmalar sürüyor.

Amerikan NBC News, konuya aşina üç kaynağa dayandırdığı dünkü haberinde, Trump yönetiminin, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurması karşılığında İran'a 30 milyar dolara kadar teşvik vereceğini yazdı.



Bu teşvikler arasında dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve sivil nükleer program geliştirmesi için Tahran'a teknik destek sağlanması gibi konuların yer aldığı belirtilmişti.



ABD Başkanı Donald Trump, bu haberi yalanladı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, NBC News'e tepki gösteren Trump, bahsi geçen iddiaların "asılsız ve uydurma" olduğunu belirtti.

Trump, "Sahte haber medyasından hangi gereksiz çıkıp da 'Başkan Trump, İran'a askeri amaçlı olmayan nükleer tesisler kurması için 30 milyar dolar vermek istiyor' diyor" ifadelerini kullandı.

