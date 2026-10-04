İran ordusu, füze menzilini artırmak için çalışmaya başladı

İran , ABD ile yaşanan savaşın ardından füze menzilini artırma kararı aldı. İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Akraminiya, ABD güçlerinin İran kıyılarından 1000 kilometreye kadar uzak bölgelere çekilmesinin Tahran’ı füze kapasitesini yeniden değerlendirmeye yönelttiğini söyledi.

Fars Haber Ajansı’na konuşan Akraminiya, ''Bu savaş sırasında füze menzilimizi mutlaka artırmamız gerektiği sonucuna vardık ve artık bu yönde ilerliyoruz.'' dedi.

Açıklama, İran’ın savaş sonrasında askeri kapasitesini yeniden yapılandırdığı bir dönemde geldi. Akraminiya daha önce İran ordusunun savaşta zarar gören sistemlerini yenilediğini, yeni silahlar geliştirdiğini ve olası yeni bir ABD saldırısına karşı hazırlıklarını artırdığını açıklamıştı.

İranlı yetkililer son aylarda ülkenin askeri doktrininde de değişikliğe gidildiğinin sinyalini vermişti. Akraminiya eylül ayında, tehdit durumunda daha hızlı ve daha güçlü karşılık verecek bir stratejiye geçildiğini söylemişti.