Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma yapmanın zamanı geldi

DEVRİM MUHAFIZLARI: ABD UÇAĞINI VURDUK

İran Devrim Muhafızlarına yakın bir sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ABD'ye ait bir savaş uçağının vurulduğu öne sürüldü. Paylaşımda, uçağın vurulduğu ana ait olduğu belirtilen bir de görüntü paylaşıldı. Devrim Muhafızları, uçağın Keşm Adası'nın güneyinde vurulduğunu belirtti.

Bu açıklamanın ardından CENTCOM da bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "İran uçağımızı düşürmedi" ifadesi yer aldı.

“HER TÜRLÜ SALDIRIYA HAZIRLIKLI OLUN”

İran ordusu başkomutanı Emir Hatemi, kurmaylarına “her türlü saldırıya hazırlıklı olun” dedi.

Hatemi, İran'ın operasyonel karargahının düşman hareketlerini ”son derece karamsar ve hassas bir şekilde" izlemesi gerektiğini söyledi. Devlet medyası, Hatemi'nin "Düşmanlar kara harekatı girişiminde bulunursa hiçbir düşman askerinin hayatta kalmaması gerektiğini" söylediğini aktardı. Devlet medyası, Hatemi'nin diğer ordu komutanları ve yetkililerle katıldığı bir toplantının görüntülerini paylaştı.

İRAN'DAN SERT UYARI

İran Devrim Muhafızları, Körfez'deki ülkelerde bulunan bazı hedeflerin vurulduğunu duyurarak, “Körfez ülkelerinde ABD bağlantılı çelik ve alüminyum tesislerini hedef aldık.” açıklamasında bulundu.

Bu saldırıların uyarı olduğu vurgulanan açıklamada, “İran endüstrisi bir daha vurulursa Tahran'ın bir sonraki yanıtı çok daha acı verici olacak.” ifadeleri yer aldı.

İran Meclis Başkanı Galibaf da savaşa dair konuşarak İran'ın "savaş kışkırtıcısı" olmadığını söyledi. Galibaf, “Vatanımızı savunma zamanı geldiğinde, her birimiz bir askere dönüşürüz. İranlılar sadece ülkelerini savunmaktan bahsetmez, bunun için kan döker. Bunu daha önce yaptık ve yine yapmaya hazırız.” dedi.

ABD VE İSRAİL İRAN'DA KÖPRÜ VURDU

İran'ın Elbruz eyaletine bağlı Kerec kentinde ABD ve İsrail'in düzenlediği hava saldırısında B1 Köprüsü vuruldu. Köprünün orta kesimi yıkılırken bazı kişiler de yaralandı. Açıklamada, saldırı sonucu "Orta Doğu'nun en yüksek köprüsü" olarak bilinen B1'in orta kesiminin tamamen yıkıldığı, bazı İranlıların ise yaralandığı belirtildi.

TRUMP'TAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, İran çatışmasının "tamamlanmaya yaklaştığını" ve haftalar içinde sona erebileceğini söylemesine rağmen Körfez'e ek ABD birliklerinin konuşlandırılması, potansiyel kara harekatı için soru işaretlerini artırıyor.

İran ordusu sözcüsü de, Hatemi'den önce bir açıklama yaptı. İran ordusu sözcüsü, savaşın “düşmanın teslim olmasına ve kalıcı pişmanlığına” kadar devam edeceğini söyledi. Ordu sözcüsü, ABD ve İsrail'i “daha ezici, daha geniş ve yıkıcı eylemler” konusunda uyardı.