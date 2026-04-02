Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma yapmanın zamanı geldi
02.04.2026 08:57
Son Güncelleme: 03.04.2026 03:01
İran'ın Tel Aviv'i vuran füze saldırısı
Trump, İran'a yönelik son açıklamasında "Anlaşma yapma zamanı geldi" ifadelerini kullandı. ABD Kerec'de bir köprüyü hedef aldı, 8 kişi öldü. Devrim muhafızları ABD'ye ait bir savaş uçağının vurulduğunu öne sürdü. CENTCOM "İran uçağımızı düşürmedi." açıklaması yaptı.
Savaş 35'inci gününde karşılıklı saldırılarla devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a bir kez daha anlaşma çağrısı yaptı.
Truth Social'da yaptığı paylaşımında Trump, “Çok geç olmadan İran'ın anlaşma yapmasının zamanı geldi, aksi halde büyük olma potansiyeline sahip ülkeden geriye hiçbir şey kalmayacak” dedi.
Trump, mesajında Kereç'teki B1 köprüsünün vurulma görüntüsünü paylaştı. “İran'ın en büyük köprüsünün çöktü ve bir daha asla kullanılamayacak, çok daha fazlası yolda” dedi.
ABD Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un "derhal emekli olacağını" duyurdu.
ARAKÇİ: SİVİL ALTYAPIYA YÖNELİK SALDIRILAR İRANLILARI TESLİM OLMAYA ZORLAYAMAZ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise tamamlanmamış köprüler dahil olmak üzere sivil altyapıya yönelik saldırıların İranlıları teslim olmaya zorlayamayacağını söyledi. Her köprü ve binanın daha sağlam şekilde inşa edileceğini belirtti.
İran medyası, Krec'teki köprüye düzenlenen saldırıda 8 kişinin öldüğünü ve 95 kişinin yaralandığını belirtti.
DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ
Ayrıca ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Fatehin Birliği Komutanı Muhammed Ali Fethali Zade öldü. İran devlet televizyonu, Fethali Zade'nin dün hayatını kaybettiğini duyurdu. İranlı komutanın nerede öldürüldüğüne ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
İRAN MİSİLLEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Öte yandan İran, İsrail ve ABD'nin saldırılarına yeni misillemelerde bulundu.
Devrim Muhafızları, Bahreyn'deki Amazon Bulut Bilişim Merkezi'ne saldırı başlattıklarını açıkladı. İlerleyen saatlerde Oracle şirketinin Dubai'deki veri merkezlerini de hedef aldıklarını belirttiler.
Ürdün'deki El Azrak Hava Üssü'nde bulunan ABD uçaklarına dron saldırısı düzenlendi. Bir diğer hedef alınan nokta İsrail'in Kudüs şehri oldu. Kudüs'te patlama sesleri duyuldu. Tel Aviv'de de patlamalar yaşandı.
İran Devrim Muhafızları, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada İran'a yönelik saldırılara misilleme olarak bölgedeki ABD şirketlerini hedef alacaklarını açıkladı. Paylaşılan listede aralarında Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla ve Boeing'in bulunduğu 18 şirket yer almıştı.
DEVRİM MUHAFIZLARI: ABD UÇAĞINI VURDUK
İran Devrim Muhafızlarına yakın bir sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ABD'ye ait bir savaş uçağının vurulduğu öne sürüldü. Paylaşımda, uçağın vurulduğu ana ait olduğu belirtilen bir de görüntü paylaşıldı. Devrim Muhafızları, uçağın Keşm Adası'nın güneyinde vurulduğunu belirtti.
Bu açıklamanın ardından CENTCOM da bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "İran uçağımızı düşürmedi" ifadesi yer aldı.
“HER TÜRLÜ SALDIRIYA HAZIRLIKLI OLUN”
İran ordusu başkomutanı Emir Hatemi, kurmaylarına “her türlü saldırıya hazırlıklı olun” dedi.
Hatemi, İran'ın operasyonel karargahının düşman hareketlerini ”son derece karamsar ve hassas bir şekilde" izlemesi gerektiğini söyledi. Devlet medyası, Hatemi'nin "Düşmanlar kara harekatı girişiminde bulunursa hiçbir düşman askerinin hayatta kalmaması gerektiğini" söylediğini aktardı. Devlet medyası, Hatemi'nin diğer ordu komutanları ve yetkililerle katıldığı bir toplantının görüntülerini paylaştı.
İRAN'DAN SERT UYARI
İran Devrim Muhafızları, Körfez'deki ülkelerde bulunan bazı hedeflerin vurulduğunu duyurarak, “Körfez ülkelerinde ABD bağlantılı çelik ve alüminyum tesislerini hedef aldık.” açıklamasında bulundu.
Bu saldırıların uyarı olduğu vurgulanan açıklamada, “İran endüstrisi bir daha vurulursa Tahran'ın bir sonraki yanıtı çok daha acı verici olacak.” ifadeleri yer aldı.
İran Meclis Başkanı Galibaf da savaşa dair konuşarak İran'ın "savaş kışkırtıcısı" olmadığını söyledi. Galibaf, “Vatanımızı savunma zamanı geldiğinde, her birimiz bir askere dönüşürüz. İranlılar sadece ülkelerini savunmaktan bahsetmez, bunun için kan döker. Bunu daha önce yaptık ve yine yapmaya hazırız.” dedi.
ABD VE İSRAİL İRAN'DA KÖPRÜ VURDU
İran'ın Elbruz eyaletine bağlı Kerec kentinde ABD ve İsrail'in düzenlediği hava saldırısında B1 Köprüsü vuruldu. Köprünün orta kesimi yıkılırken bazı kişiler de yaralandı. Açıklamada, saldırı sonucu "Orta Doğu'nun en yüksek köprüsü" olarak bilinen B1'in orta kesiminin tamamen yıkıldığı, bazı İranlıların ise yaralandığı belirtildi.
TRUMP'TAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR
ABD Başkanı Donald Trump, İran çatışmasının "tamamlanmaya yaklaştığını" ve haftalar içinde sona erebileceğini söylemesine rağmen Körfez'e ek ABD birliklerinin konuşlandırılması, potansiyel kara harekatı için soru işaretlerini artırıyor.
İran ordusu sözcüsü de, Hatemi'den önce bir açıklama yaptı. İran ordusu sözcüsü, savaşın “düşmanın teslim olmasına ve kalıcı pişmanlığına” kadar devam edeceğini söyledi. Ordu sözcüsü, ABD ve İsrail'i “daha ezici, daha geniş ve yıkıcı eylemler” konusunda uyardı.
ABD VE İSRAİL, İRAN'IN ESKİ BAKANINI VURDU
İran devlet medyası, Eski Dışişleri Bakanı Kemal Harazi'nin hava saldırısına uğradığı ve eşinin de öldürüldüğünü söyledi. Ağır yaralı olduğu belirtilen Harazi'nin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
KREMLİN: SAVAŞIN ÇÖZÜMÜNE KATKIDA BULUNMAYA HAZIRIZ
Rusya, İran Savaşı'na dair açıklama yaptı. Kremlin, “Gerekirsa Rusya, İran Savaşı'nın çözümüne katkıda bulunmaya hazırdır." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump'ın NATO'yu eleştirmesinin ardından Kremlin de “Rusya için NATO düşmanca bir ittifaktır.” dedi.
İRAN MİSİLLEMELERE DEVAM EDİYOR
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından misilleme amaçlı İsrail'e füze saldırıları başlattı. İran füzelerinin bugün kuzey İsrail'deki Hayfa semalarında görüldüğü bildirildi.
İsrail basını, kuzey İsrail'e üç füze saldırısı düzenlendiğini duyururken, bölgede sirenlerin çaldığı ifade edildi.
İran devlet televizyonu da İran füzelerinin, Trump'ın İran'ın yalnızca sınırlı sayıda füze fırlatma rampası kaldığı yönündeki açıklamalarından dakikalar sonra liman kenti Hayfa'ya ulaştığını iddia etti.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin Lamerd'deki spor salonuna düzenlediği füze saldırısında aralarında gençlerin de bulunduğu 21 sivilin öldüğünü açıkladı.
ÇİN: HÜRMÜZ KRİZİ'NİN NEDENİ İRAN'A YÖNELİK YASA DIŞI OPERASYON
Çin Dışişleri Bakanlığı, İran Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu. “Hürmüz Boğazı meselesinin temel nedeni, İran’a yönelik yasa dışı askeri operasyondur. Güzergahın güvenliğini sağlamak için tarafların gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla birlikte çalışması gerekiyor.” ifadeleri kullanıldı. Çin, taraflara askeri operasyonları durdurmaları çağrısında bulunurken “Askeri yöntemler hiçbir sorunu çözemez, gerilimi düşürün.” denildi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta vurulan bir bina
LÜBNAN'DA SİLAHLAR SUSMUYOR
Lübnanlı militan grup Hizbullah, bugün kuzey İsrail'e insansız hava araçları ve roketler fırlattığını, askerleri ve bir köyü hedef aldığını söyledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada sınır boyunca hava saldırısı sirenlerinin aktif hale getirildiğini bildirdi. İsrail, saldırılarda herhangi bir can kaybının olmadığını söyledi.
KÖRFEZ'DE NELER OLUYOR?
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yetkilileri hava savunma sistemlerinin bir füzeyi engellemesinin ardından Khalifa Ekonomik Bölgesi yakınlarında meydana gelen bir olaya müdahale ettiğini, olayda küçük hasar meydana geldiğini ve kimsenin yaralanmadığını belirtti.
Birleşik Arap Emirlikleri, ayrıca İran'dan gün içinde 19 balistik füze ve 26 silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı.
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, İran'la bağlantılı milis gruplarının 24-48 saat içinde Bağdat'ın merkezinde saldırılar düzenleyebileceğini öne sürerek, ABD vatandaşlarını Irak'ı terk etmeye çağırdı.
Körfez'de kapandığı her gün küresel problemleri daha da artıran Hürmüz Boğazı, çevre ülkeleri çözüm aramaya itti. Bazı ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndan kaçınmak için yeni boru hatları kurmayı planladığı öne sürüldü.
Petrol krizinin özellikle Asya ülkeleri üzerindeki etkileri giderek artarken, Malezya, ülkedeki memurlardan yakıt sıkıntısı nedeniyle evden çalışmalarını istedi.