İran Ordusu ne kadar güçlü?

ABD Savunma Bakanlığı, İran savaşı için bölgeye 10 bin ek asker göndermeyi gözden geçiriyor. 3 bin 500 denizci ve deniz piyadesini taşıyan Amerikan USS Tripoli amfibi hücum gemisi Ortadoğu'ya ulaştı. Washington Post, ABD Savunma Bakanlığı'nın haftalar sürecek kara harekatına hazırlandığını yazdı.

Peki İran ordusu buna ne kadar hazırlıklı? Amerikan Axios sitesi ülkenin savunmasında ön planda olan İran Devrim Muhafızları'nın sayısının 150 bini bulduğunu yazdı.

Axios'a konuşan Savunma Bakanlığı yetkilileri İran'ın füze, dron ve donanma üretim tesislerinin yüzde 66'sının saldırılarda yıkıldığını veya hasar aldığını söyledi. İsrail de İran'ın 470 balistik füze rampasından 330'unu imha ettiğini duyurdu.

ŞAHİD DRONLARI

Buna karşın İran füze ve dron saldırılarını sürdürüyor. Axios'a göre ABD, İsrail ve Körfez ülkelerinin hava savunma sistemleri İran füzelerinin ve insansız hava araçlarının yüzde 90'ından fazlasını engelledi. Ancak İran'ın radar sistemlerine yönelik saldırıları tespit ağını zayıflattı.

İran'ın Şahid dronları da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i zorluyor. Füzelere göre çok daha hızlı ve ucuza üretilen Şahid dronlarının üretim tesisleri ülke geneline yayılmış durumda. Bu yüzden İran'ın ne kadar üretim yaptığı tespit edilemiyor.

İran ordusu savaştan önce bölgenin en büyük kara ve hava birliklerine sahip ülkesiydi. Ancak Amerikan istihbaratı, asker ve ekipmanlarının modern olmadığını ve eğitimlerinin sınırlı olduğu değerlendirmesini yapıyor.

DONANMA NE DURUMDA?

İran'ın donanma gücüne gelince, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth İran'ın 150 donanma gemisini imha ettiklerini açıkladı. Hürmüz boğazı yakınında 16 mayın döşeme gemisinin de yok edildiği belirtildi.

Axios, donanma gemileri ve füze tesisleri bombalansa da İran'ın askeri kapasitesinin tam olarak ortadan kaldırılamadığına vurgu yaptı. İran'ın yeraltı tünelleri ve yüzlerce hücum botunun yok edilmesinin çok güç olduğuna dikkat çekiliyor.

HÜRMÜZ KİLİDİ

Bir başka endişeyse İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlarla döşemesi. İran'ın bu yöntemi seçmesi halinde mayınların tespiti ve etkisiz hale getirmesinin zaman alacağı ve zor olacağı vurgulanıyor.