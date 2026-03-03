İran ordusu, saldırı iddialarını yalanladı. ABD'li gazetecinin açıklaması gündem oldu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken İran, Umman topraklarına ve Suudi Arabistan'ın Ras Tenura petrol tesisine yönelik saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı.

İran Genelkurmay Başkanlığı yaptığı yazılı açıklamada, silahlı kuvvetlerinin dost ve komşu ülke Umman'ın topraklarına ve limanlarına herhangi bir askeri saldırıda bulunmadığını ifade etti.

Sabah saatlerinde Umman'ın Dukm Ticaret Limanı'na İHA ile saldırı düzenlenmiş, yakıt depolarından birinde hasar meydana gelmişti.

İRAN BASINI: PETROL TESİSİNE İSRAİL SALDIRDI



ABD-İsrail saldırılarında karşılık İran, İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerini ve hedefleri hedef almaya başlamıştı. İran ordusu ayrıca Suudi Arabistan'ın Ras Tenura petrol tesisine saldırıyı da yalanlamıştı.

İran basını da Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisine yapılan saldırının İran tarafından değil, İsrail tarafından gerçekleştirildiğini yazmıştı.



ABD'Lİ GAZETECİ MOSSAD'I İŞARET ETTİ



Bu arada ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Katar ve Suudi Arabistan'da "bombalı saldırı planlayan" İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad ajanlarının gözaltına alındığını iddia etti.

Kendisine ait "The Tucker Carlson Show" adlı programda konuşan Carlson, İsrail'in Körfez ülkelerini "rakibi" görmesi sebebiyle bu ülkelere zarar vermek istediğini ileri sürdü.

Carlson, İsrail'in bu zararı kaos ve kargaşa yaratarak oluşturmak istediğini belirterek "Dün gece Katar ve Suudi Arabistan'da yetkililerin bu ülkelerde bombalı saldırı planlayan Mossad ajanlarını gözaltına aldığı gerçektir" diye konuştu.

"İsrailliler neden İran'ın da saldırdığı iki Körfez ülkesinde bombalamalar yapsın ki?" ifadesini kullanan Carlson, İsrail'in "İran'a, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a, Bahreyn'e, Umman'a ve Kuveyt'e zarar vermek istediğini ve başardığını" öne sürdü.