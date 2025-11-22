İran, orman yangınları için yardım çağrısında bulundu

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, bölgede kasım ayı başlarında çıkan ve ilk etapta söndürülen yangın, 15 Kasım'da yeniden alevlendi. Yetkililer yangın söndürme operasyonunu son yıllardaki en karmaşık operasyon diye nitelendirdi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Muhammed Cafer Gaempanah diğer ülkelerden yardım istedi.

UNESCO Hyrcanian Ormanları'nı 25-50 milyon yıl arasında değişen yaşları ve 3200'den fazla bitki türüne sahip olmasıyla eşsiz kabul etti. UNESCO dünya mirası listesinde olan Hyrcanian Ormanları, İran kıyıları boyunca yaklaşık 1.000 kilometre boyunca uzanıyor

Türkiye'den 2 Yangın Uçağı Gönderilecek

İran Çevre Koruma Örgütü Başkanı Şina Ensari, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Türkiye'den iki özel su bombardıman uçağı, bir helikopter ve sekiz kişi gönderilecek" dedi.

Orman yangının çıkış nedeni ile ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.