İran "Ortaya çıkaracağız" dedi: "Bazı Avrupa ülkeleri İsrail'in nükleer programına destek oluyor"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'ın, İsrail'in nükleer programıyla ilgili istihbarat operasyonuyla ele geçirdiğini iddia ettiği belgelerde Avrupa ülkelerinin İsrail'in nükleer silah programına desteğini ortaya çıkaracağını söyledi.



Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



ABD ile müzakere sürecine dair Bekayi, bir sonraki görüşmelerin ne zaman yapılacağının belli olmadığını belirterek "Bir karar verilirse duyurulacak. ABD'nin yeni yaptırımları Washington'ın müzakereler konusunda ciddi olmadığını gösteriyor. ABD'nin çelişkili davranışları gerçek niyetleri hakkında şüpheler uyandırıyor." dedi.



MADLEEN GEMİSİNE BASKIN

Bekayi, kuşatma ve açlık kıskacındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Madleen adlı gemiye İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda müdahale edilerek gemideki 12 kişinin kaçırılmasına ilişkin de konuştu.



İranlı Sözcü, "Bu gemi birkaç gün önce yola çıktı ve açık sularda bir tür kaçırma gerçekleşti. Bu gemiye yapılan saldırı kesinlikle uluslararası hukuk açısından bir korsanlıktır." diye konuştu.



İsrail'in işlediği savaş suçlarının durdurulması için uluslararası kurumlara çağrı yapan Bekayi, "Bu gelişmelerin Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'deki ablukayı kaldırmak için acil eylemde bulunma rolünü ve sorumluluğunu vurguladığını düşünüyorum. Uluslararası kurumların suçları durdurmak amacıyla harekete geçmemesi için hiçbir mazeret yok." ifadelerini kullandı.



İSRAİL'İN NÜKLEER PLANI



Bekayi, İran istihbaratının, İsrail'in nükleer projeleri ve tesislerine ilişkin binlerce belge dahil olmak üzere Tel Aviv'e ait önemli miktarda gizli veriyi operasyonla ele geçirdiği yönündeki açıklamasını da hatırlattı.



"Bizim bu konuda (İsrail'in nükleer silah programı) görüşümüz nettir ancak bu istihbarat belgeleri diğer ülkelerin görüşlerini de netleştirecektir." diyen Bekayi, şunları kaydetti:



"Bazı Avrupa devletlerinin İsrail askeri nükleer programına katılımını ortaya çıkaracaktır. Bazı Avrupa ülkelerinin siyonist rejimin askeri nükleer programına aktif katılımı da çok manidardır. Nükleer silahların yayılmasını yasaklamanın gerekliliğinden sürekli olarak bahseden ve İran'ın barışçıl nükleer programını sorgulayanlar, İsrail'in askeri nükleer programını güçlendirmek ve donatmak için aktif olarak çalışıyorlar."