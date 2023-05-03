İran: Panama bandıralı petrol tankerine yargı kararıyla el konuldu

NE OLMUŞTU?

ABD, Panama bandıralı bir petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından el konulduğunu duyurmuştu.



ABD'nin Bahreyn merkezli 5. Filosundan yapılan yazılı açıklamada, "3 Mayıs'ta yerel saatle 06.20 sularında 'Niovi' adlı Panama bandıralı bir petrol tankerine Hürmüz Boğazı'ndan geçerken İran Devrim Muhafızları Donanması tarafından el konuldu." ifadelerine yer verilmişti.