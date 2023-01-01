İran Polisi: Gösterilerde elebaşlarını tespit etmek için dron kullandık

İran emniyeti, başkent Tahran'daki Mahsa Emini gösterilerinde başta gelen eylemcilerin dronla tespit edildiğini açıkladı.

İran Polisi: Gösterilerde elebaşlarını tespit etmek için dron kullandık

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Fars Haber Ajansına göre, Tahran Polis Komutanı Hüseyin Rahimi, emniyet güçlerinin gösterilerdeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Rahimi, "Emniyet teşkilatı, son gösterilerde eylemcilerin elebaşlarını tespit etmek için dron kullandı." dedi.

Gösterilerde başı çekenlerin gözaltı işlemlerinin sürdüğünü aktaran Rahimi, dron kullanımının ciddiyetle devam edeceğini dile getirdi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, yönetim karşıtı protestolara yol açmıştı.

İran Polisi: Gösterilerde elebaşlarını tespit etmek için dron kullandık - 1

Güvenlik Konseyi 3 Aralık'ta, gösterilerdeki toplam ölü sayısının 200'ü aştığını açıklamıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise 27 Aralık'ta yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 476 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, ülke genelindeki gösteriler sırasında 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, binlerce gösterici gözaltına alındı.

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