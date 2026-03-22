İran roketinin parçaları Suriye'ye düştü

İran’ın İsrail’e yönelik misillemeleri devam ediyor.



İran'dan ateşlenen ve İsrail hava savunma sistemleri tarafından vurulan bir roket, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Zubeyda köyü yakınlarına düştü.



Boş araziye düşen roket nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, çocuklar roketin üzerinde oynadı.