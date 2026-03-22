İran roketinin parçaları Suriye'ye düştü
22.03.2026 21:29
Anadolu Ajansı
Köyün yakınlarına düşen roketin üzerinde çocuklar oyun oynarken görüntülendi.
İran'ın İsrail'e doğru ateşlenen ve hava savunma sistemi tarafından düşürülen bir füzenin parçaları Suriye topraklarına düştü,
İran’ın İsrail’e yönelik misillemeleri devam ediyor.
İran'dan ateşlenen ve İsrail hava savunma sistemleri tarafından vurulan bir roket, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Zubeyda köyü yakınlarına düştü.
Boş araziye düşen roket nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, çocuklar roketin üzerinde oynadı.