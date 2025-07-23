İran, Rusya, Çin'den Tahran'da üçlü nükleer müzakere

İsrail'in saldırılarıyla başlayan 12 gün savaşının ABD'nin İran'ın tesislerini vurmasıyla sona ermesi sonrası Tahran'ın nükleer kapasitesi gündemden düşmüyor.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre İran, Rusya ve Çin'in üst düzey diplomatları, ABD ve Avrupa ile İran arasında yapılan nükleer müzakereleri ve İran'a yaptırımlar konusunu ele almak üzere Tahran'da üçlü zirvede bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürleri düzeyinde yapılan görüşmede, tarafların üç ülke arasında çeşitli düzeylerde yapılacak bu tür toplantıların gelecek haftalarda da devam etmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.



İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmelerin 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağı duyurulmuştu.