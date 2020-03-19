İran Sağlık Bakan Yardımcısı: Corona virüsü 15 güne kadar kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz

Corona virüsün 15 gün içinde kontrol altına alınamaması durumunda 2 ay daha mücadele edilmesi gerekeceğini dile getiren Reisi, "Bu noktada çok ağır kayıplar veririz" dedi.

Anadolu Ajansı 19.03.2020 - 03:28

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İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, yeni tip corona virüsün (Covid-19) 15 güne kadar kontrol altına alınmaması halinde çok ağır kayıplar vereceklerini söyledi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Reisi, İran'daki tıp üniversitelerinin rektörleriyle yaptığı videokonferansta corona virüsle mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Reisi, şu ana kadar corona virüsle milli mücadele seferberliği kapsamında 22 milyon 500 bin kişinin sağlık taramasından geçirildiğini ve bunlardan 1 milyon 500 bin kişinin durumunun takip edildiğini dile getirdi.

İranlı yetkili, "Corona virüsü 15 güne kadar kontrol altına alamazsak 2 ay daha ona karşı mücadele etmemiz gerekecek. Bu noktada çok ağır kayıplar veririz." ifadelerini kullandı.

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 135'e yükseldiğini açıklamıştı.

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