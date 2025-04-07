İran saldırılara hazır: Radar sistemleri konuşlandırıldı

Açık kaynaklı analistlere göre İran, uzun menzillerden gelen uçakları, füzeleri ve insansız hava araçlarını tespit etmek üzere tasarlanan Ghadir radar ağını genişleterek askeri savunma kabiliyetlerini güçlendiriyor.



Newsweek'in haberine göre İran, bu yeni radarları Tebriz yakınlarındaki kuzeybatı ve Basra Körfezi kıyısı gibi kilit bölgelere yerleştirerek ABD ve İsrail'den gelebilecek olası saldırılara karşı hava savunmasını güçlendirmeyi amaçlıyor.



Ghadir radar sisteminin genişletilmesi, İran'ın Ortadoğu'da artan gerginlik ortamında askeri altyapısını modernize etme yönündeki çabalarının altını çiziyor.



Çeşitli hava tehditlerini izleme yeteneğine sahip bu gelişmiş radarlar, bölgenin güvenlik ortamının giderek daha istikrarsız hale geldiği dönemde İran'ın geniş kapsamlı savunma stratejisinin kritik bir bileşenini temsil ediyor.



GHADIR RADARI NEDİR?



Ufuk ötesi yüksek frekanslı bir sistem olan Ghadir radarı, görüş hattının ötesindeki tehditleri tespit edebilir. Bu da gelen uçakları, seyir füzelerini ve balistik füzeleri 680 mil ve uçaklar için 370 mil mesafeden takip edebileceği anlamına geliyor.



Radarın alçaktan uçan ve gizli hedefleri tespit etme yeteneği onu İran'ın savunma altyapısının zorlu bir parçası haline getiriyor. Ayrıca sistem elektronik harbe karşı dirençli olduğundan, çekişmeli ortamlarda bile operasyonel kalabiliyor.



İlk kez 2011'de tanıtılan Ghadir radarı, Rusya'nın tedarik ettiği S-300 sistemleri ve yerli üretim füze bataryalarını da içeren İran'ın hava savunma ağının temel taşıdır.



Bu radarlar, İran'ın sınırları ve hayati Basra Körfezi nakliye hatları da dahil olmak üzere önemli deniz bölgeleri boyunca stratejik olarak konumlandırılmıştır. Konumları, İran'ın hem havadan hem de denizden gelen tehditleri izlemesini ve bunlara yanıt vermesini sağlar.



İSRAİL SALDIRILARI



Geçtiğimiz yıl İsrail, İran'ın derinliklerine hava saldırıları düzenledi ve önemli askeri tesisleri hedef aldı.



Uydu görüntüleri daha sonra İsrail saldırılarının İran'ın askeri altyapısına önemli hasar verdiğini gösterdi. O zamandan beri, iki rakip arasındaki gerginlik yüksek kaldı ve her iki taraf da savunmalarını güçlendirdi.



ABD ve İsrail ile gerginlikler giderek artarken, İran'ın radar ağının genişlemesi bölgesel güvenlik dinamiklerinin şekillenmesine yardımcı olabilir.

