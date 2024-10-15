İran saldırısının İsrail'e faturası belli oldu

İsrail verileri, İran'ın 1 Ekim tarihinde düzenlediği füze saldırısında yüzlerce yapının hasar gördüğünü gösteriyor.



İsrail'in Jerusalem Post gazetesi, saldırının İsrail Vergi Dairesi'ne göre 150 milyar ila 200 milyar şekel (40 milyon ila 53 milyon dolar) arasında hasara yol açtığını öne sürdü.

İSRAİL HALKI TAZMİNAT İSTİYOR



1 Ekim saldırısından sonraki iki haftada yaklaşık 2 bin 500 talepte bulunuldu.



Taleplerin yarısından fazlası Tel Aviv'in kuzeyindeki apartman ve işyerlerinin yanı sıra, düzinelerce daire ve bir restoranın gördüğü hasarla ilgiliydi.



Hasarın geri kalanı, bir okul da dahil olmak üzere Tel Aviv'in güneyinde, İsrail'in merkezindeki diğer bölgelerde yoğunlaştı.



Doğrudan isabet eden füzelerden ne kadar hasar meydana geldiği ve füzeler engellendiğinde düşen enkazdan ne kadar hasar meydana geldiği ise henüz net değil.

HEDEFTEKİ HAVA ÜSLERİ HESABA DAHİL DEĞİL

Haberde hesaplanan maliyetin, Tel Nof ve Nevatim hava üslerine verilen hasarı içermediği belirtildi.



İsrail hükümetinin raporları, İran'ın saldırıda gelişmiş silahlar kullandığını ve füzelerinin hava sahasına giriş yaptığını gösteriyor.



İsrail Vergi Dairesi, 7 Ekim 2023'ten bu yana hasarlı mülkler için 1,5 milyar şekel tazminat ödendiğini açıkladı. Çoğunluğu İsrail'in kuzeyinde olmak üzere, henüz talep edilmemiş hasarlarla beraber yaklaşık 1 milyar şekel daha ödemenin beklendiğini tahmin ediyor.