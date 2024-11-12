İran savaşa hazırlanıyor: Savunma tüneli inşa edilecek

İran, İsrail’in saldırılarının ardından güvenliği arttırmak için harekete geçti. Başkent Tahran’da savunma tüneli inşa edilmesine karar verildi.

Tahran Belediyesi Kent Konseyi Ulaştırma Dairesi Başkanı Cafer Taşkeri Haşimi yaptığı açıklamada, yapılacak tünelin yeraltından tıbbi tesislere doğrudan ulaşımı sağlayacağını belirtti.

Tünelin şehir merkezine yakın bir konumda yer alacağını ve metro çalışmalarının sürdüğü Modafane Selamet İstasyonu’ndan İmam Humeyni Hastanesi’ne bağlanacağını ifade eden Haşimi, “Bu savunma tüneli sayesinde tıbbi tesislere doğrudan erişim sağlanacak. Ülke tarihinde bu amaçla ilk kez bir savunma tüneli inşa edilecek” dedi.



İRAN-İSRAİL ÇATIŞMASI

İran, İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki İran büyükelçiliğine saldırmasına karşılık olarak 13 Nisan'da İsrail'e insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirmişti.

İran ayrıca 1 Ekim'de Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ve Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Abbas Nilfuruşan'ın öldürülmesine karşı İsrail'e 180 balistik füze ile saldırı düzenlemişti.

İsrail de 1 Ekim saldırısına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef almış, saldırıda biri sivil, dördü asker olmak üzere beş kişi hayatını kaybetmişti.