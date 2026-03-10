Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

İran Savaşı 11. gününe girdi. Trump: İran'da sona yaklaştık

10.03.2026 01:42

Son Güncelleme: 10.03.2026 06:54

İran Savaşı 11. gününe girdi. Trump: İran'da sona yaklaştık
Reuters
NTV - Haber Merkezi

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar 11. gününde. Trump, İran'ın yeni dini lideri için "Onun lider olmasından memnun değilim. Mücteba Hamaney'i seçerek büyük bir hata yaptılar." dedi. ABD Başkanı, İran savaşının büyük oranda bittiğini de söyledi. İşte dakika dakika son gelişmeler...

06:53
SUUDİ ARABİSTAN'A YENİ SALDIRILAR
İran’ın ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırıları sürerken, Suudi Arabistan bir kez daha hedef oldu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin doğusunu hedef alan 1 balistik füze saldırısının engellendiği bildirildi. El-Harc bölgesi yakınlarında 2 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği aktarılırken, ülkenin doğusuna doğru ilerleyen 2 farklı İHA’nın da hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarıldı.
05:17
TRUMP'TAN HÜRMÜZ UYARISI: DAHA SERT VURURUZ
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Hürmüz Boğazı’ndaki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. İran yönetimini uyaran Trump, "İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından bugüne kadar aldığı darbelerden yirmi kat daha sert bir şekilde vurulacaktır" dedi. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde İran’ın yeniden inşasını zorlaştıracak hedefleri de vuracaklarını belirten Trump, "Ölüm, ateş ve öfke onların üzerine çökecek. Ama umarım ve dua ediyorum ki bu olmaz" ifadelerini kullandı. Trump, "Bu, ABD’nin Çin'e ve Hürmüz Boğazı'nı yoğun olarak kullanan tüm ülkelere bir hediyesidir. Umarım bu, büyük takdir görecek bir jest olur" dedi.
Anadolu Ajansı
03:28
ARAKÇİ: TEKRAR MÜZAKERE OLACAĞINI SANMIYORUM
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile İsrail'in ülkesine yönelik saldırıları sonrası "Amerikalılar ile tekrar müzakere meselesinin masada olacağını düşünmediğini" bildirdi. Şubat ayında Tahran-Washington yetkilileri arasındaki müzakerelerde, "Amerikalıların saldırı niyetlerinin olmadığını" söylediklerini kaydeden Arakçi, buna rağmen ABD'nin ülkesinde saldırdığını söyledi. Petrol tankerlerinin "Hürmüz Boğazı'ndan geçmekten korktuğunu" belirten Arakçi, "(Biz) Boğazı kapatmadık. Onların boğazdan geçmelerini engellemiyoruz" diyerek, ABD-İsrail saldırılarının hem İran için hem de uluslararası toplum için "sonuçlar doğurduğunu" söyledi. Arakçi, "Bölgedeki herkese, 'ABD bize saldırırsa, Amerikan topraklarına ulaşamayacağımız için bölgedeki üslerine, tesislerine, kurulumlarına, varlıklarına saldırmak zorunda kalacağımızı ve bunun sonucunda savaşın tüm bölgeye yayılacağını' zaten söyledik. Bu, ABD'nin bize karşı saldırganlığının bir sonucudur. Bundan biz sorumlu değiliz." şeklinde konuştu.
03:16
"SAVAŞI BİTİRECEK OLAN TRUMP DEĞİL, BİZİZ"
İran Devrim Muhafızları'ndan, "Savaşı bitirecek olan Trump değil, biziz. Eğer saldırılar devam ederse ABD Orta Doğu'dan 1 litre bile petrol alamaz" açıklaması geldi.
02:06
İRAN'DAN ATEŞKES ŞARTI
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, katıldığı bir televizyon programında Çin, Rusya, Fransa ve bazı bölge ülkelerinin savaşın durdurulması veya ateşkes sağlanması yönünde İran ile temas kurduğunu söyledi. İran’ın eylemlerinin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51’inci maddesi kapsamında meşru müdafaa çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyleyen Garibabadi, "Bu şartlardan biri, saldırgan eylemlerin yeniden tekrarlanmayacağından emin olunmasıdır. Saldırıya uğrayan bir ülke, bu saldırının tekrar edilmeyeceğinden emin oluncaya kadar savunma tedbirlerini sürdürür" şeklinde konuştu.Ateşkes ihtimaline ilişkin de açıklamada bulunan Garibabadi, "Eğer bir ateşkes sağlanacaksa ya da savaş durdurulacaksa, İran’a yönelik saldırgan eylemlerin tekrar edilmeyeceğine dair bir güvence verilmelidir. Aksi takdirde birkaç ay sonra yeniden bir saldırı gerçekleşirse böyle bir ateşkesin hiçbir anlamı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
01:24
İRAN'DAKİ OKUL SALDIRISI
İran'daki okul saldırısı sorulan ABD Başkanı Donald Trump, "Tomahawk füzesine İran ulaşmış olabilir, soruşturuyoruz" yanıtını verdi.
01:11
TRUMP: İRAN'DA SONA YAKLAŞTIK
ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de Cumhuriyetçi Parti üyelerine hitabının ardından basına konuştu. "Savaştaki büyük risk ilk 2-3 gündü. İran savaşında bitişe yakınız" diyen Trump, İran'a ait 51 gemiyi batırdıklarını ve İran'ın fırlattığı dron sayısının yüzde 83 oranında düşürüldüğünü söyledi. Petrolün az yükseldiğini söyleyen Trump, "ABD Ordusu zamanı geldiğinde Hürmüz Boğazı'nda gemilere eşlik edecek" ifadelerini kullandı. Trump, İran savaşı bu hafta bitecek mi? sorusuna ise "Hayır" yanıtını verdi. Yeni lider Mücteba Hamaney'in seçilmesinin hayal kırıklığı olduğunu belirten Trump, "İran'da barışçıl bir lider olmalı" diye konuştu.
Reuters
00:43
DEVRİM MUHAFIZLARINDAN "HÜRMÜZ" ŞARTI
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı ile ilgili bir açıklama yaptı. Ordu, "İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden herhangi bir Avrupa veya Arap ülkesi yarından itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçiş özgürlüğüne sahip olacak" açıklamasını yaptı.
Reuters
00:32
TRUMP: DÜŞMAN TAMAMEN YENİLENE KADAR DURMAYACAĞIZ
ABD Başkanı Trump, Miami'de düzenlenen ve Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerini bir araya getiren yıllık buluşmada İran gündemini değerlendirdi.Trump, çatışmanın "kısa süreli olacağı" mesajını vererek, "Bazı kötü şeylerden kurtulmak için küçük bir geziye çıktık. Bunun kısa süreli bir gezi olacağını göreceksiniz. Bu iş çok çabuk bitecek." değerlendirmesini yaptı.İsrail ile birlikte kendilerinin İran'a önce saldırmalarının çok haklı gerekçelere dayandığını savunan Trump, aksi durumda İran'ın önce kendilerine saldıracağını ileri sürdü.

İran'da savaşın 10. gününde İran ve Lübnan İsrail tarafından gece boyunca hedef alındı. Lübnan'da toplam can kaybı sayısı 486'ya yükseldi. İran'daysa ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti. 

İrandaysa İran Hava Kuvvetleri Komutanı Majid Musavi "Artık 1 tondan daha hafif savaş başlıklı füzeler fırlatılmayacak." açıklaması yaptı. Musavi, fırlatılan füzelerin sıklığı ve menzilinde de artış olacağını söyledi. İsrail ve Körfez ülkelerini vurarak karşılık verdi.