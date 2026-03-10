İran Savaşı 11. gününe girdi. Trump: İran'da sona yaklaştık
10.03.2026 01:42
Son Güncelleme: 10.03.2026 06:54
İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar 11. gününde. Trump, İran'ın yeni dini lideri için "Onun lider olmasından memnun değilim. Mücteba Hamaney'i seçerek büyük bir hata yaptılar." dedi. ABD Başkanı, İran savaşının büyük oranda bittiğini de söyledi. İşte dakika dakika son gelişmeler...
İran'da savaşın 10. gününde İran ve Lübnan İsrail tarafından gece boyunca hedef alındı. Lübnan'da toplam can kaybı sayısı 486'ya yükseldi. İran'daysa ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.
İrandaysa İran Hava Kuvvetleri Komutanı Majid Musavi "Artık 1 tondan daha hafif savaş başlıklı füzeler fırlatılmayacak." açıklaması yaptı. Musavi, fırlatılan füzelerin sıklığı ve menzilinde de artış olacağını söyledi. İsrail ve Körfez ülkelerini vurarak karşılık verdi.