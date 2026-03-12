İran Savaşı 13. gününde. "ABD Donanma refakati şu an mümkün değil"
12.03.2026 08:07
Son Güncelleme: 12.03.2026 14:52
Reuters
İranlı güvenlik güçleri saldırılarda öldürülen dini lider Hamaney'in posterinin yanında duruyor
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı'nda 13. güne girildi. Uluslararası Enerji Ajansı, yaşanan petrol krizini "tarihin en büyük arz kesintisi" olarak tanımlarken ABD Enerji Bakanı "Donanma refakati şu an mümkün değil" dedi. İşte dakika dakika son gelişmeler...
14:45
ABD ENERJİ BAKANI: HÜRMÜZ'DE DONANMA KORUMASI ŞU AN İMKANSIZ
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı krizine ilişkin konuştu. Wright, "Donanma refakatleri şu anda mümkün değil. Masadaki tek seçenek, İran'ın komşu ülkeleri ve boğazları tehdit etme yeteneğini yok etmek. Askeri operasyon aylar değil, haftalar sürecek." dedi. Bakan Wright, ABD Donanmasının ay sonuna kadar gemilere refakat edip edemeyeceği konusunda ise "Büyük olasılıkla evet." yanıtını verdi.
13:47
İSRAİL, LÜBNAN'DAKİ OPERASYONLARINI GENİŞLETECEK
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'in gerçekleştirdiği operasyonlara dair konuştu. Katz, "İsrail ordusuna Lübnan'daki operasyonlarını genişletmeye hazırlanması talimatı verildi." diye konuştu. İsrail ordusuda yaptığı açıklamada son günlerde gerçekleştirilen saldırılarda İran'ın nükleer programında kullanıldığı iddia edilen ve "Taleghan" olarak tanımlanan bir tesisi hedef aldığını belirtti.
12:56
İRAN: AMERİKAN ASKERLERİNİN KANI TRUMP'IN SORUMLULUĞUNDA
İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Kalibaf sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda "Vatan ya da ölüm! İran adalarının topraklarına yönelik herhangi bir saldırı, tüm kısıtlamaları alt üst edecektir. Tüm kısıtlamaları bir kenara bırakacağız ve Basra Körfezi'ni işgalcilerin kanıyla sulayacağız." ifadelerini kullanan Kalibaf, "Amerikan askerlerinin kanı Trump'ın kişisel sorumluluğundadır." dedi.
12:02
"TARİHİN EN BÜYÜK PETROL ARZI KESİNTİSİ"
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı geçiş problemi nedeniyle yaşanan petrol arz sıkıntısını "küresel petrol piyasası tarihindeki en büyük arz kesintisi" olarak nitelendirdi. IEA ayrıca Körfez ülkelerinin toplam petrol üretiminin en az günde 10 milyon varil azaldığını bildirdi.
11:34
İRAN KÖRFEZ'E İHA'LAR GÖNDERİYOR
Kuveyt Elektrik Bakanlığı, müdahale edilen insansız hava araçlarından düşen parçalar nedeniyle ülkede 6 elektrik iletim hattının hizmet dışı kaldığını açıkladı. Kuveyt Uluslararası Havalimanı da insansız hava aracı saldırılarının hedefi oldu, saldırılarda sadece maddi hasarın meydana geldiği belirtildi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Şeybah petrol sahasına doğru ilerleyen bir insansız hava aracının engellendiğini ve bunun aynı gün bildirilen üçüncü olay olduğunu ifade etti. Birlşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti de İran İHA'larının hedefi oldu. Yetkililer, Al Bada'a bölgesinde bir "İHA kazası" meydana geldiğini ve herhangi bir yaralanmanın bildirilmediğini söyledi.
11:10
İSRAİL'DE TOPLAM YARALI SAYISI 2 bin 745
İsrail Sağlık Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşın ilk gününden bu yana yaralanan İsraillilerin sayısının 2 bin 745'e yükseldiğini açıkladı. Bu yaralılardan 85'inin şu anda hastanede tedavi gördüğü belirtildi.
10:38
KUDÜS'TE PATLAMA SESLERİ GELİYOR
İsrail ordusu yaptığı açıklamada, İran'dan İsrail'in merkezine doğru füze fırlatıldığını tespit ettiğini açıkladı. Açıklamadan kısa süre sonra da Kudüs üzerinde patlamalar meydana geldiği belirtildi.
08:44
İRAN'DAN HİNDİSTAN'A HÜRMÜZ İZNİ ÇIKTI
Reuters'a konuşan Hintli kaynaklar, İran'ın Hindistan bandıralı tankerlere Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni verdiğini belirtti.
08:00
SAVAŞ 13. GÜNÜNE GİRDİ, GECE BOYU SİRENLER ÇALDI
İran Savaşı 13. gününde devam ediyor. Gece boyunca İran'dan yapılan yeni misilleme dalgasının ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde uzun süre sirenler çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. İsrail yönetimi tehdit altındaki bölgelerde yaşayanlara ön uyarı mesajları attı, sığınaklara girme çağrısı yaptı. Kuveyt ordusu da, ülkenin güneyinde bir binayı hedef alan insansız hava aracı saldırısında (İHA) 2 kişinin yaralandığını açıkladı.