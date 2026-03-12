İran Savaşı 13. gününde. Gece boyu sirenler çalmaya devam etti

SAVAŞ 13. GÜNÜNE GİRDİ, GECE BOYU SİRENLER ÇALDI

İran Savaşı 13. gününde devam ediyor. Gece boyunca İran'dan yapılan yeni misilleme dalgasının ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde uzun süre sirenler çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. İsrail yönetimi tehdit altındaki bölgelerde yaşayanlara ön uyarı mesajları attı, sığınaklara girme çağrısı yaptı. Kuveyt ordusu da, ülkenin güneyinde bir binayı hedef alan insansız hava aracı saldırısında (İHA) 2 kişinin yaralandığını açıkladı.