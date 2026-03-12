İran Savaşı 13. gününde. İsrail'de toplam 2 bin 745 kişi yaralandı

İRAN KÖRFEZ'E İHA'LAR GÖNDERİYOR

Kuveyt Elektrik Bakanlığı, müdahale edilen insansız hava araçlarından düşen parçalar nedeniyle ülkede 6 elektrik iletim hattının hizmet dışı kaldığını açıkladı. Kuveyt Uluslararası Havalimanı da insansız hava aracı saldırılarının hedefi oldu, saldırılarda sadece maddi hasarın meydana geldiği belirtildi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Şeybah petrol sahasına doğru ilerleyen bir insansız hava aracının engellendiğini ve bunun aynı gün bildirilen üçüncü olay olduğunu ifade etti. Birlşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti de İran İHA'larının hedefi oldu. Yetkililer, Al Bada'a bölgesinde bir "İHA kazası" meydana geldiğini ve herhangi bir yaralanmanın bildirilmediğini söyledi.