İran Savaşı 13. gününde. İsrail'de toplam 2 bin 745 kişi yaralandı
12.03.2026 08:07
Son Güncelleme: 12.03.2026 11:37
Reuters
İsrail'in Tel Aviv kentine düşen bir İran füzesi
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı'nda 13. güne girildi. İşte dakika dakika son gelişmeler...
11:34
İRAN KÖRFEZ'E İHA'LAR GÖNDERİYOR
Kuveyt Elektrik Bakanlığı, müdahale edilen insansız hava araçlarından düşen parçalar nedeniyle ülkede 6 elektrik iletim hattının hizmet dışı kaldığını açıkladı. Kuveyt Uluslararası Havalimanı da insansız hava aracı saldırılarının hedefi oldu, saldırılarda sadece maddi hasarın meydana geldiği belirtildi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Şeybah petrol sahasına doğru ilerleyen bir insansız hava aracının engellendiğini ve bunun aynı gün bildirilen üçüncü olay olduğunu ifade etti. Birlşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti de İran İHA'larının hedefi oldu. Yetkililer, Al Bada'a bölgesinde bir "İHA kazası" meydana geldiğini ve herhangi bir yaralanmanın bildirilmediğini söyledi.
11:10
İSRAİL'DE TOPLAM YARALI SAYISI 2 bin 745
İsrail Sağlık Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşın ilk gününden bu yana yaralanan İsraillilerin sayısının 2 bin 745'e yükseldiğini açıkladı. Bu yaralılardan 85'inin şu anda hastanede tedavi gördüğü belirtildi.
10:38
KUDÜS'TE PATLAMA SESLERİ GELİYOR
İsrail ordusu yaptığı açıklamada, İran'dan İsrail'in merkezine doğru füze fırlatıldığını tespit ettiğini açıkladı. Açıklamadan kısa süre sonra da Kudüs üzerinde patlamalar meydana geldiği belirtildi.
08:44
İRAN'DAN HİNDİSTAN'A HÜRMÜZ İZNİ ÇIKTI
Reuters'a konuşan Hintli kaynaklar, İran'ın Hindistan bandıralı tankerlere Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni verdiğini belirtti.
08:00
SAVAŞ 13. GÜNÜNE GİRDİ, GECE BOYU SİRENLER ÇALDI
İran Savaşı 13. gününde devam ediyor. Gece boyunca İran'dan yapılan yeni misilleme dalgasının ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde uzun süre sirenler çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. İsrail yönetimi tehdit altındaki bölgelerde yaşayanlara ön uyarı mesajları attı, sığınaklara girme çağrısı yaptı. Kuveyt ordusu da, ülkenin güneyinde bir binayı hedef alan insansız hava aracı saldırısında (İHA) 2 kişinin yaralandığını açıkladı.