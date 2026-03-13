İran Savaşı 14'üncü gününde. ABD uçağı düşürüldü, Körfez'e saldırılar sürüyor
13.03.2026 08:06
Son Güncelleme: 13.03.2026 08:22
Anadolu Ajansı
İran Savaşı 14. gününde.
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı'nda 14. güne girildi. Irak'ta ABD'ye ait KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı düştü. İran'ın Körfez'deki misilleme saldırıları devam ediyor. İşte dakika dakika son gelişmeler...
07:00
DUBAİ'DE BİR BİNAYA ŞARAPNEL PARÇALARI İSABET ETTİ
Dubai hükümeti medya ofisi, kent merkezindeki bir binanın cephesine hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının düştüğünü açıkladı. Olayın “basit bir kaza” olduğu aktarılan açıklamada herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bilgisine yer verildi.
04:30
TAHRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI
İran medyası, ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki başkent Tahran'da şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu duyurdu. Bazı İran kanalları, patlamanın kentin doğu ve güney bölgelerinde meydana geldiğini aktardı.
03:01
İRAN ORDUSU: ABD İKMAL UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın batısında ABD'ye ait yakıt ikmal uçağının düşürüldüğünü ve mürettebatının öldüğünü iddia etti. Tesnim Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusu'ndan aktardığı haberde, "Irak'ın batısındaki İran destekli grupların füzeleriyle ABD uçağının düşürüldüğü ve mürettebatının hayatını kaybettiği" ileri sürüldü.
01:25
ABRAHAM LINCOLN UÇAK GEMİSİ AĞIR HASAR ALDI
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin bölgede bulunan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün düzenledikleri füze ve drone saldırıları sonucunda ağır hasar aldığını iddia etti.