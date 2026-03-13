İran Savaşı 14'üncü gününde. ABD uçağı düşürüldü, Körfez'e saldırılar sürüyor

DUBAİ'DE BİR BİNAYA ŞARAPNEL PARÇALARI İSABET ETTİ

Dubai hükümeti medya ofisi, kent merkezindeki bir binanın cephesine hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının düştüğünü açıkladı. Olayın “basit bir kaza” olduğu aktarılan açıklamada herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bilgisine yer verildi.