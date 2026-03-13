İran Savaşı 14'üncü gününde. Trump: Putin'in İran'a yardım ettiğini düşünüyorum
13.03.2026 08:06
Son Güncelleme: 13.03.2026 20:33
AFP
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı'nda 14. güne girildi. Irak'ta ABD'ye ait KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı düştü. İran'ın Körfez'deki misilleme saldırıları devam ediyor. ABD Başkanı Trump, "Önümüzdeki hafta boyunca İran'ı çok sert vuracağız." açıklaması yaparken, Putin'in İran'a yardım ettiğini düşündüğünü söyledi. İşte dakika dakika son gelişmeler...
20:09
"1-2 TONLUK 30 BALİSTİK FÜZE FIRLATTIK"
Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi, İran’ın askeri operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail’e karşı şu ana kadar en ağır operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Musevi, "İşgal altındaki topraklardaki belirli hedeflere 1 ve 2 tonluk 30 adet ultra ağır balistik füze fırlattık. Bu operasyon Siyonist rejimin önemli hava-uzay izleme sistemlerini aksattı ve bazılarını imha etti. Bu, rejime karşı şimdiye kadar gerçekleştirilen en ağır operasyonel füze yağmuru oldu" ifadelerini kullandı. Musevi ayrıca, İsrail hava sahasının bazı kesimlerinin kendi kontrollerinde olduğunu öne sürdü.
19:18
ABD'DEN ORTA DOĞU'YA PİYADE BİRLİĞİ İDDİASI
Wall Street Journal’a (WSJ) bilgi veren iki ABD yetkilisine göre, ABD Orta Doğu’da asker sayısını artırıyor.Söz konusu iki yetkili, İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik saldırılarını artırmasıyla birlikte ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Orta Doğu'ya bir Deniz Piyade keşif birliği gönderilmesini onayladığını ileri sürdü.Talebin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) geldiğini belirten yetkililer, Deniz Piyade Birliğinin yaklaşık 2 bin 500 askerden oluştuğu bilgisini aktardı.
19:17
LÜBNAN'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 773'e, yaralananların sayısının ise 103'ü çocuk olmak üzere bin 933'e yükseldiğini açıkladı.
18:20
TRUMP: PUTİN'İN İRAN'A YARDIM ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM
ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in İran'a yardım ettiğini düşündüğünü söyledi. Trump, "Sanırım onlara biraz yardım ediyor olabilir, evet, öyle tahmin ediyorum" dedi. ABD Başkanı, Ukrayna'nın dron savunması için yardımlarına ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Trump, İran'la savaşın ne zaman biteceği konusunda, "Bunun uzun süreceğini düşünmüyorum. Bunu iliklerime kadar hissettiğimde biter" değerlendirmesini yaptı. İran'ın askeri kapasitesine büyük zarar verdiklerini savunan ve bu saldırılarına devam edeceklerini vurgulayan Trump, "Önümüzdeki hafta onları daha da sert bir şekilde vuracağız" ifadesini kullandı. Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde sınır güvenliğinin olmadığını savunan ve bu dönemde ABD'ye çok sayıda İranlının girdiğini kaydeden Trump, "ABD'de 1700’den fazla İranlı uyuyan hücre olabilir" ifadesini kullandı ancak detaylandırmadı.
17:57
TRUMP: URANYUMA ODAKLANMADIK
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "ABD, İran'ın uranyumunu ele geçirmeye yönelik bir operasyona odaklanmış halde değil, ancak bir noktada bunu yapabiliriz" dedi.
17:25
DÜŞEN ABD UÇAĞINDA 6 KİŞİ ÖLDÜ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak'ın batısında düşen KC-135 tipi yakıt ikmal uçağındaki 6 kişilik mürettebatın tamamının hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, "Uçaktaki 6 mürettebat üyesinin tamamının hayatını kaybettiği doğrulandı" ifadeleri kullanıldı. Olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğü, uçağın düşman ateşi ya da dost ateşi nedeniyle düşmediği belirtildi. Ölen askerlerin kimliklerinin ailelerine haber verildikten sonra kamuoyuna açıklanacağı ifade edildi.
17:20
İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN FÜZE AÇIKLAMASI
İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO'nun hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirildiği açıklandı. İran’ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’nin hava sahasına İran’dan mühimmat girdiği yönündeki iddiaları reddetti. Büyükelçilik açıklamasında, “İran’dan Türkiye’ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır” denildi. Büyükelçilik, konunun incelenmesi için Türkiye ile ortak teknik ekip kurulmasına hazır olduklarını kaydetti. Açıklamada ayrıca İran’ın Türkiye’nin egemenliğine saygı duyduğu belirtildi.
17:11
ABD HÜRMÜZ İÇİN YENİ GEMİ GÖNDERMEYİ PLANLIYOR
ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni bir önlem almayı planladığı öne sürüldü. The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde tankerlere eşlik etmesi için bölgeye daha fazla savaş gemisi göndermeyi değerlendiriyor.
15:15
ABD SAVUNMA BAKANI HEGSETH: EN YOĞUN SALDIRILAR BUGÜN GERÇEKLEŞECEK
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’a yönelik operasyonların süreceğini belirterek Washington yönetiminin askeri baskıyı artıracağı mesajını verdi. Hegseth, İran’ın askeri altyapısının hedef alınmaya devam edeceğini belirterek, “İran’ın tüm savunma şirketleri yakında yok edilecek.” dedi. İran yönetiminin saldırılar nedeniyle yeraltına çekildiğini söyleyen Hegseth, “İran liderliği yeraltına indi. İranlı liderler sığınaklara ve sivil bölgelere gidiyor.” ifadelerini kullandı. Hegseth ayrıca İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney için, “İran’ın dini lideri yaralandı ve muhtemelen sakat kaldı.” dedi. ABD'li bakan nihai kararın ABD Başkanı Trump’a ait olduğunu belirterek “Trump kartları elinde tutuyor. Zamanlamaya Trump karar verecek.” ifadelerini kullandı. Ayrıca saldırıların yoğunluğunun artacağını da belirterek, “Bugün ABD saldırılarının bugüne kadarki en yüksek yoğunlukta olduğu gün olacak.” diye konuştu.
14:19
TRUMP: HÜRMÜZ'DE NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ
Fox News'a konuşan Trump, "İran'ı önümüzdeki hafta boyunca çok sert vuracağız." ifadelerini kullandı. Gerekirse Hürmüz'de gemilere eşlik edileceğini belirten ABD Başkanı, "Hürmüz Boğazı'nda neler olacağını göreceğiz." dedi.
12:12
TRUMP'TAN "İRAN TESLİM OLMAK ÜZERE" İDDİASI
ABD Başkanı Donald Trump’ın, sanal G7 toplantısında liderlere İran’ın “teslim olmak üzere olduğunu” söylediği bildirildi. Axios’un üç G7 ülkesinden yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, görüşmede İran’ın savaşta son aşamaya geldiğini ve yakında teslim olabileceğini ifade etti.
11:56
TAHRAN'DA MİTİNG ALANI YAKININDA PATLAMA
İran devlet televizyonu, başkent Tahran'da gerçekleştirilen "Kudüs Günü" yürüyüşleri sırasında miting alanında patlamalar gerçekleştiğini duyurdu. Reuters haber ajansı, başkentin güneydoğusunun vurulduğunu ve bölgeye ilk yardım ekiplerinin gittiğini açıkladı. Saldırı sonuncunda bir kadının öldüğü aktarıldı.
10:02
TAHRAN'A GENİŞ ÇAPLI SALDIRI BAŞLATILDI
İsrail ordusu, Tahran genelinde geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı.
09:22
LİTANİ NEHRİ'NDEKİ KÖPRÜYE SALDIRI
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde Litani Nehri üzerindeki bir köprüye hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Litani Nehri üzerindeki Zrariyeh Köprüsü’nün hedef alındığı bildirildi. Ordu, köprünün Hizbullah üyelerinin Lübnan’ın kuzeyi ile güneyi arasında hareket etmek için kullandığı önemli bir geçiş noktası olduğunu öne sürdü. Ancak bu iddiaya ilişkin herhangi bir kanıt sunulmadı. Açıklamada ayrıca Hizbullah'ın köprü yakınlarına roket rampaları konuşlandırdığı ve buradan İsrail’e saldırılar düzenlediği iddia edildi.
09:11
UMMAN'DA İKİ KİŞİ ÖLDÜ
Umman’ın devlet haber ajansının aktardığına göre, Sohar vilayetinde düşen insansız hava araçları nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.
07:00
DUBAİ'DE BİR BİNAYA ŞARAPNEL PARÇALARI İSABET ETTİ
Dubai hükümeti medya ofisi, kent merkezindeki bir binanın cephesine hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının düştüğünü açıkladı. Olayın “basit bir kaza” olduğu aktarılan açıklamada herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bilgisine yer verildi.
04:30
TAHRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI
İran medyası, ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki başkent Tahran'da şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu duyurdu. Bazı İran kanalları, patlamanın kentin doğu ve güney bölgelerinde meydana geldiğini aktardı.
03:01
İRAN ORDUSU: ABD İKMAL UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın batısında ABD'ye ait yakıt ikmal uçağının düşürüldüğünü ve mürettebatının öldüğünü iddia etti. Tesnim Haber Ajansı'nın Devrim Muhafızları Ordusu'ndan aktardığı haberde, "Irak'ın batısındaki İran destekli grupların füzeleriyle ABD uçağının düşürüldüğü ve mürettebatının hayatını kaybettiği" ileri sürüldü.ABD Merkez Komutanlığı, Irak'ta düşen uçaktaki 6 askerden 4'ünün öldüğünü açıklayıp arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
01:25
ABRAHAM LINCOLN UÇAK GEMİSİ AĞIR HASAR ALDI
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin bölgede bulunan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün düzenledikleri füze ve drone saldırıları sonucunda ağır hasar aldığını iddia etti.