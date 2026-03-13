İran Savaşı 14'üncü gününde. Trump: Putin'in İran'a yardım ettiğini düşünüyorum

TRUMP: PUTİN'İN İRAN'A YARDIM ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in İran'a yardım ettiğini düşündüğünü söyledi. Trump, "Sanırım onlara biraz yardım ediyor olabilir, evet, öyle tahmin ediyorum" dedi. ABD Başkanı, Ukrayna'nın dron savunması için yardımlarına ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Trump, İran'la savaşın ne zaman biteceği konusunda, "Bunun uzun süreceğini düşünmüyorum. Bunu iliklerime kadar hissettiğimde biter" değerlendirmesini yaptı. İran'ın askeri kapasitesine büyük zarar verdiklerini savunan ve bu saldırılarına devam edeceklerini vurgulayan Trump, "Önümüzdeki hafta onları daha da sert bir şekilde vuracağız" ifadesini kullandı. Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde sınır güvenliğinin olmadığını savunan ve bu dönemde ABD'ye çok sayıda İranlının girdiğini kaydeden Trump, "ABD'de 1700’den fazla İranlı uyuyan hücre olabilir" ifadesini kullandı ancak detaylandırmadı.