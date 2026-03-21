İran Savaşı 22. gününe girdi. İsrail'de nükleer santral bulunan Dimona kenti vuruldu

BAĞDAT'TA PATLAMA SESLERİ



Irak’ın başkenti Bağdat’ta art arda patlama sesleri duyuldu. Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında bulunan Victoria Üssü ile aynı bölgede bulunan ABD Büyükelçiliğine ait lojistik destek birimi, insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındı.

Öte yandan Bağdat’ın Seyidiye semtinde bir eve füze düştü. Sosyal medyada yayımlanan görüntüde, füzenin isabet ettiği evde ciddi hasar meydana geldiği yer aldı.

İSRAİL: İRAN İLK KEZ 4 BİN KM MENZİLLİ FÜZE KULLANDI



İsrail ordusu, İran'ın savaşın başlangıcından bu yana ilk kez 4 bin kilometre menzile ulaşabilen uzun menzilli füze kullandığını duyurdu.

İRAN'DAN NÜKLEER SANTRAL MİSİLLEMESİ: DİMONA'YI VURDU



İran bu sabah Natanz nükleer tesisine saldırı düzenlenmesinin ardından İsrail'in Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu Dimona şehrini hedef aldı.



İran gece yarısından bu yana İsrail'e aralıklarla 6 dalga füze saldırısı düzenledi.



İsrail basınında yer alan haberlere göre Dimona'ya düzenlenen saldırı sonucunda bir binada çökme meydana geldi. Yetkililer, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise bir füzenin bölgeye düştüğü anlar ve ardından duyulan patlama sesleri yer aldı. İsrail basını saldırıda 39 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu Dimona'yı vuran füzenin engellenmemesine ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu. Ordu hava savunma sisteminin devreye girdiğini ancak füzenin engellenemediğini de açıkladı.

İran devlet televizyonu, saldırının İran'daki nükleer tesise düzenlenen saldırıya yanıt olduğunu açıkladı.

KIBRIS RUM KESİMİ: İNGİLTERE ÜSLERİ KULLANMAYACAK



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden (GKRY) bir yetkili, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin, "İngiltere Başbakanı, Kıbrıs’ın güneyindeki üslerinin herhangi bir saldırı amaçlı askeri operasyon için kullanılmayacağını vurguladı" dedi.



DEVRİM MUHAFIZLARI: KIZILDENİZ'İ DE HEDEF ALIRIZ

İran’da yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, İranlı askeri bir yetkili, Hark Adası’na yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Askeri yetkili, ABD’nin, Hark Adası’na yapacağı olası bir saldırıda “Kızıldeniz ile Babulmendep Boğazı’nda güvensizliğin direniş cephesi için bir seçenek haline geleceğini” belirterek, durumun ABD aleyhine daha ağır sonuçlar doğuracağını vurguladı. Yetkili ayrıca, yine ABD’nin Hark Adası’na yapacağı olası bir saldırıda eşi görülmemiş bir karşılık alacağı uyarısında bulundu.



İran Devrim Muhafızları ise donanmalarının BAE'deki El Minhad Hava Üssü ile Kuveyt'teki El Salim hava Üssü'ne füze ve drone saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İran medyası ise ABD-İsrail saldırılarında Buşehr kentinde yolcu terminalinin vurulduğunu, Hark Adası'ndaki boş yolcu gemisinin isabet aldığını duyurdu.

CENTCOM: HÜRMÜZ'DE GEMİLERE YÖNELİK TEHDİTLERİ ZAYIFLATTIK

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, devam eden savaşa dair açıklama yaptı. CENTCOM, ABD'nin İran üzerinde 8 binden fazla sorti uçuş gerçekleştirdiğini, İran'a ait 130'dan fazla geminin vurulduğunu belirtti. İran'ın Hürmüz Boğazı kıyısındaki yeraltı depolarının vurulduğunu belirten CENTCOM, boğazdaki gemilere yönelik tehditlerin zayıflatıldığını söyledi.

İSRAİL: SALDIRILARI YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, gelecek hafta ABD ile birlikte İran'a düzenledikleri saldırıları önemli ölçüde yoğunlaştıracaklarını açıkladı. Savunma Bakanı Katz, ordu komuta kademesiyle gerçekleştirdiği güvenlik değerlendirmesi toplantısında İran'a 22 gündür sürdürdükleri saldırıları ele aldı. ABD ile birlikte İran'a düzenledikleri saldırıların yoğunluğunun önümüzdeki hafta "önemli ölçüde" artacağına işaret eden Bakan Katz, İran'ın askeri komuta kademesini ve stratejik noktaları vurmaya devam edeceklerini söyledi.

Katz, İsrail ve ABD çıkarlarına yönelik her türlü "güvenlik tehdidini" ortadan kaldırana kadar İran'a saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

KKTC AÇIKLARINDAN FÜZE FIRLATILDI



Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında Akdeniz'den füzelerin fırlatıldığı belirtildi. KKTC ya da Türk karasularında olmadığı belirtilen savaş gemilerinin hava savunma amaçlı füzeler fırlattığı ve füzelerin Lübnan yönünde seyrettiği ifade edildi.

İRAN: KOMŞULARIMIZLA ÇATIŞMA NİYETİMİZ YOK

İran devlet medyası, İran ordusunun, İsrail'in Ben Gurion Havaalanı'ndaki yakıt tanklarını ve yakıt ikmal eden uçakları insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı. Ayrıca İran devlet medyasına konuşan bir İran Askeri Sözcüsü, ABD ve İsrail'in Körfez'de özel ve yolcu gemilerini hedef aldığını belirterek, belirsiz bir misilleme uyarısında bulundu.

İran'ın Tasnim Haber Ajansı, ABD ve İsrail'in Natanz uranyum zenginleştirme tesisine yeni saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı. Tasnim, saldırıda radyoaktif madde sızıntısı olmadığını belirtirken, tesisin yakınlarındaki bölgede yaşayanların da herhangi bir risk altında olmadığı açıklandı.

Irak haber ajansı, başkent Bağdat'ın batısındaki El-Mansur bölgesinde bulunan Ulusal İstihbarat Servisi'nin genel merkezine insansız hava aracı düştüğünü açıkladı. Olayda Iraklı bir istihbarat subayının öldüğü açıklandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj paylaştı, İran'ın komşularına seslendi. Pezeşkiyan, “İslam milletlerine ve sevgili komşularımıza; sizler kardeşlerimizsiniz ve sizinle çatışma niyetimiz yoktur. Anlaşmazlıklarımızdan tek kazançlı çıkan Siyonist yapıdır.” ifadelerini kullandı.

PEZEŞKİYAN HİNDİSTAN BAŞBAKANI MODİ İLE GÖRÜŞTÜ

Hindistan Başbakanı Modi, bölgesel istikrarı tehdit eden ve küresel tedarik zincirlerini bozan bölgedeki kritik altyapıya yönelik saldırıları kınadığını söyledi. Modi, İran Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının, deniz nakliye yollarının açık ve güvenli kalmasının sağlanmasının önemine vurgu yaptığını ifade etti.

RUSYA'DAN İRAN'A DESTEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nevruz nedeniyle İran'a bir tebrik mesajı gönderdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, İranlı liderleri Nevruz bayramı vesilesiyle tebrik etti ve Moskova'nın Tahran'ın sadık bir dostu ve güvenilir ortağı olmaya devam ettiğini söyledi.

"ATEŞKES İSTEMİYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir "ateşkes yapmak istemediğini" belirterek, "karşı tarafın tamamen yok edildiği bir sırada ateşkes yapılmayacağını" ifade etti. Trump, İran'a karşı yürütülen savaşta destek vermedikleri gerekçesiyle NATO müttefiklerini "korkak" olarak nitelendirirken ve ittifakı ABD olmadan bir "kağıttan kaplan" olarak tanımladı. Savaşın 4 ila 6 hafta içinde sona erebileceğini söyleyen Trump, ABD'nin kara harekatı yapıp yapmayacğaı konusunda ise net bir bilgi vermedi.

SAVAŞ, ABD'YE İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLARI ASKIYA ALDIRTTI

Trump yönetimi, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla yükselen enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla, denizdeki İran petrolünün 30 günlük satışına yönelik yaptırımları askıya aldı. Hazine Bakanı Scott Bessent, bu hamleyle küresel piyasalara yaklaşık 140 milyon varil petrolün gireceğini ve enerji arzındaki baskının hafifleyeceğini belirtti. Uzmanlara göre bu karar, Beyaz Saray'ın Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde artan petrol fiyatlarının ABD'li tüketicilere ve işletmelere zarar vermesinden duyduğu endişe nedeniyle alındı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırılardan bu yana petrol fiyatları %50 artarak varil başına 100 doların üzerine çıktı. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapatması, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz arzının yaklaşık beşte birini engellemiş durumda. Uzmanlar, boğaz gemi trafiğine açılmadığı sürece Trump yönetimi tarafından atılan adımların kalıcı bir etki yaratmayacağını savunurken, Washington’ın fiyatları düşürmek için kullandığı ekonomik araçların hızla tükenmesinden endişe duyuyor.

İSRAİL'DEN TAHRAN VE BEYRUT'A SALDIRILAR

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran ve Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik saldırılarını artırarak devam ettiriyor. Savaşın başladığı tarihten bu yana toplam can kaybı 2 bini aşarken, Lübnan’da 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. İsrail, Beyrut’un güney banliyölerindeki yedi mahalle için tahliye uyarısı yayınlarken, İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney yayınladığı mesajda direnç gösterdiklerini belirterek düşmana karşı koyduklarını ifade etti.