İran Savaşı 22. gününe girdi. Pezeşkiyan, "Komşularımız, kardeşlerimizsiniz, sizinle çatışma niyetimiz yok"

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı 3. haftasını geride bırakıyor.

İran'ın Mehr Haber Ajansı, İran'ın ABD'nin Diego Garcia askeri üssüne iki balistik füze fırlattığını söyledi. Hint Okyanusu'nda yer alan ABD ve İngiltere'nin ortak üssü olan Diego Garcia'yı hedef alan 2 füzeden birinin havada arıza yaptığı diğerinin de ABD savaş gemileri tarafından engellendiğini belirtti.

İRAN'DAN KOMŞULARINA MESAJ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj paylaştı, İran'ın komşularına seslendi. Pezeşkiyan, “İslam milletlerine ve sevgili komşularımıza; sizler kardeşlerimizsiniz ve sizinle çatışma niyetimiz yoktur. Anlaşmazlıklarımızdan tek kazançlı çıkan Siyonist yapıdır.” ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN İRAN'A DESTEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nevruz nedeniyle İran'a bir tebrik mesajı gönderdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, İranlı liderleri Nevruz bayramı vesilesiyle tebrik etti ve Moskova'nın Tahran'ın sadık bir dostu ve güvenilir ortağı olmaya devam ettiğini söyledi.

"ATEŞKES İSTEMİYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir "ateşkes yapmak istemediğini" belirterek, "karşı tarafın tamamen yok edildiği bir sırada ateşkes yapılmayacağını" ifade etti. Trump, İran'a karşı yürütülen savaşta destek vermedikleri gerekçesiyle NATO müttefiklerini "korkak" olarak nitelendirirken ve ittifakı ABD olmadan bir "kağıttan kaplan" olarak tanımladı. Savaşın 4 ila 6 hafta içinde sona erebileceğini söyleyen Trump, ABD'nin kara harekatı yapıp yapmayacğaı konusunda ise net bir bilgi vermedi.

SAVAŞ, ABD'YE İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLARI ASKIYA ALDIRTTI

Trump yönetimi, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla yükselen enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla, denizdeki İran petrolünün 30 günlük satışına yönelik yaptırımları askıya aldı. Hazine Bakanı Scott Bessent, bu hamleyle küresel piyasalara yaklaşık 140 milyon varil petrolün gireceğini ve enerji arzındaki baskının hafifleyeceğini belirtti. Uzmanlara göre bu karar, Beyaz Saray'ın Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde artan petrol fiyatlarının ABD'li tüketicilere ve işletmelere zarar vermesinden duyduğu endişe nedeniyle alındı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırılardan bu yana petrol fiyatları %50 artarak varil başına 100 doların üzerine çıktı. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapatması, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz arzının yaklaşık beşte birini engellemiş durumda. Uzmanlar, boğaz gemi trafiğine açılmadığı sürece Trump yönetimi tarafından atılan adımların kalıcı bir etki yaratmayacağını savunurken, Washington’ın fiyatları düşürmek için kullandığı ekonomik araçların hızla tükenmesinden endişe duyuyor.

İSRAİL'DEN TAHRAN VE BEYRUT'A SALDIRILAR

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran ve Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik saldırılarını artırarak devam ettiriyor. Savaşın başladığı tarihten bu yana toplam can kaybı 2 bini aşarken, Lübnan’da 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. İsrail, Beyrut’un güney banliyölerindeki yedi mahalle için tahliye uyarısı yayınlarken, İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney yayınladığı mesajda direnç gösterdiklerini belirterek düşmana karşı koyduklarını ifade etti.