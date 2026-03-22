İran Savaşı 23'üncü gününde. İsrail'de iki kent vuruldu, 100'den fazla yaralı var

İSRAİL GENELKURMAYI: YOLUN YARISINA GELDİK

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD ile İran'a düzenledikleri saldırılarda "yolu yarıladıklarını" söyledi. Zamir, yayımladığı video mesajda, İran ve Lübnan'a karşı yürüttükleri saldırılar ile İngiltere ve ABD'nin Hint Okyanusu'nda bulunan ortak üssü Diego Garcia'yı hedef alan füze saldırısına ilişkin konuştu. İran'a 22 gündür düzenledikleri saldırılarda "yolun yarısına geldiklerini" söyleyen Zamir, Yahudilerin bir hafta boyunca kutladığı 1 Nisan'da başlayacak Hamursuz Bayramı'nda da saldırılarını sürdüreceklerini belirtti. Zamir, İran yönetimine ciddi zarar verdiklerini ve bunun stratejik, askeri ve ekonomik bir başarıya dönüşmek üzere olduğunu iddia etti.

5 İRANLI DİPLOMAT İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLDİ

Suudi Arabistan, İran'ın Riyad Büyükelçiliğindeki 5 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti ve 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarını istedi

BAĞDAT'TA PATLAMA SESLERİ

Öte yandan Irak’ın başkenti Bağdat’ta art arda patlama sesleri duyuldu. Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında bulunan Victoria Üssü ile aynı bölgede bulunan ABD Büyükelçiliğine ait lojistik destek birimi, insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındı.

Bağdat’ın Seyidiye semtinde bir eve füze düştü. Sosyal medyada yayımlanan görüntüde, füzenin isabet ettiği evde ciddi hasar meydana geldiği yer aldı.

DEVRİM MUHAFIZLARI: KIZILDENİZ'İ DE HEDEF ALIRIZ

İran’da yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, İranlı askeri bir yetkili, Hark Adası’na yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Askeri yetkili, ABD’nin, Hark Adası’na yapacağı olası bir saldırıda “Kızıldeniz ile Babulmendep Boğazı’nda güvensizliğin direniş cephesi için bir seçenek haline geleceğini” belirterek, durumun ABD aleyhine daha ağır sonuçlar doğuracağını vurguladı. Yetkili ayrıca, yine ABD’nin Hark Adası’na yapacağı olası bir saldırıda eşi görülmemiş bir karşılık alacağı uyarısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları ise donanmalarının BAE'deki El Minhad Hava Üssü ile Kuveyt'teki El Salim Hava Üssü'ne füze ve drone saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İran medyası ise ABD-İsrail saldırılarında Buşehr kentinde yolcu terminalinin vurulduğunu, Hark Adası'ndaki boş yolcu gemisinin isabet aldığını duyurdu.