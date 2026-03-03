İran Savaşı 4. gününde. İran Kızılayı: 787 kişi öldü
03.03.2026 08:13
Son Güncelleme: 03.03.2026 13:07
Reuters
İsrail'in Beyrut bombardımanının ardından dumanlar yükseliyor
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı dördüncü gününde. ABD Başkanı Trump, İran'a kara saldırısının gerekli olacağını düşünmediğini söyledi. İsrail, Beyrut'a havadan saldırıyor. İşte savaşın dördüncü gününden anlık gelişmeler...
12:46
İSRAİL ORDUSU TAHRAN'I VURUYOR
İsrail Ordusu Tahran'da İran'ın cumhurbaşkanlığı binasını ve Ulusak Güvenlik binasını vurduğunu açıkladı.
12:00
İRAN KIZILAYI: SALDIRILARDA ÖLENLERİN SAYISI 787
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmaya başlamasının dördüncü gününde İran Kızılayı, 787 kişinin saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu.
11:03
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A HAREKAT
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattığını ve güçlerinin 'stratejik noktalarda' konuşlandığını açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da İsrail Ordusuna Lübnan'da ilerleme ve çeşitli noktaları kontrol altına alma yetkisi verildiğini söyledi. Lübnanlı bir yetkili Reuters'e verdiği demeçte, İsrail birliklerinin Lübnan sınırının bazı bölgelerinde saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi. Lübnan ordusunun sınır boyunca en az yedi ileri harekat bölgesinden çekildiği belirtildi.
10:12
İSRAİL: İRAN'A KARA KUVVETİ GÖNDERMEK OLASI VE PRATİK DEĞİL
İsrail Ordusu, askerlerinin Güney Lübnan'da faaliyet gösterdiğini ancak bunun bir kara harekatı olmadığını öne sürdü. Yapılan açıklamada İsrail'in İran'a karşı haftalarca operasyon yapmaya hazır olduğu belirtildi. İsrail Ordusu ayrıca İran'a kara harekatı için de açıklamada bulundu. "İsrail'in İran'a Kara Kuvvetleri göndermesi olası değil, pratik de değil". ifadesi kullanıldı.
10:10
ÇİN'DEN İRAN SALDIRILARINA TEPKİ
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasına tepki gösterdi. Çatışmanın komşu ülkelere yayılmasından endişe duyduğunu belirten Çin, tüm tarafları askeri operasyonları durdurmaya çağırdı. Çin ayrıca barışçıl şekilde nükleer enerji kullanmanın İran'ın hakkı olduğunu belirtti.
09:45
ABD, BÖLGEDEKİ ZARURİ OLMAYAN PERSONELLERİNİ GERİ ÇEKİYOR
ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar, Kuveyt, Irak, Bahreyn ve Ürdün'de görev yapan ve zaruri olmayan personellerini geri çekme kararı aldı. ABD ayrıca Kuveyt'teki elçiliğini bir sonraki duyuruya kadar kapadığını açıkladı.
09:07
"HAMANEY'İN HALEFİNİ SEÇMEK UZUN SÜRMEYECEK"
İranlı kaynaklara göre yeni dini lideri seçecek olan Uzmanlar Meclisi'nin ABD ve İsrail saldırılarında ölen Ali Hamaney'in halefinin seçiminin uzun sürmeyeceğini belirtti. İran anayasasına göre, dini lider, 88 üyeli seçilmiş din adamlarından oluşan Uzmanlar Meclisi tarafından seçilen bir Şii İslam din adamı olmalıdır. İran haber kaynaklarına göre, Hamaney'in halefi seçilene kadar Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Anayasa Koruma Konseyi'nden atanan hukukçu Ayetullah Alirıza Arafi'nin başkanlığındaki geçici bir konsey, anayasa gereği ülkeyi yönetecek.
08:38
İSRAİL, TAHRAN VE BEYRUT'A EŞ ZAMANLI SALDIRIYOR
İsrail Ordusu, Tahran ve Beyrut'a eş zamanlı hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD de Irak, Bahreyn ve Ürdün'de yer alan ve zaruri olmayan görevlilerini ülke dışına çıkarmaya karar verdi. İranlı ISNA ajansı ABD-İsrail saldırılarında 5 devrim muhafızının öldüğünü açıkladı.
08:08
İSRAİL BEYRUT'U VURUYOR
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a bağlı bir televizyon kanalı binasını hedef aldı. Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üsse insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini açıkladı. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
08:00
SAVAŞ DÖRDÜNCÜ GÜNÜNE GİRDİ
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmaya başlaması dördüncü gününe girdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırılarla ilgili Kongreye "savaş yetkileri" bildirimi göndererek, gerekmesi halinde ilave adımların mümkün olduğunu belirttiği bildirildi. ABD'nin "hızlı ve kalıcı" barıştan yana olduğunu kaydeden Trump, buna karşın mevcut koşullarda askeri faaliyetlerin süresi ve kapsamının öngörülemediğine işaret etti.