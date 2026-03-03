İran Savaşı 4. gününde. İran Kızılayı: 787 kişi öldü

İSRAİL: İRAN'A KARA KUVVETİ GÖNDERMEK OLASI VE PRATİK DEĞİL

İsrail Ordusu, askerlerinin Güney Lübnan'da faaliyet gösterdiğini ancak bunun bir kara harekatı olmadığını öne sürdü. Yapılan açıklamada İsrail'in İran'a karşı haftalarca operasyon yapmaya hazır olduğu belirtildi. İsrail Ordusu ayrıca İran'a kara harekatı için de açıklamada bulundu. "İsrail'in İran'a Kara Kuvvetleri göndermesi olası değil, pratik de değil". ifadesi kullanıldı.