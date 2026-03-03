İran Savaşı 4. gününde. İran'da 787, Lübnan'da 40 kişi öldü

İRAN'IN BM ELÇİSİ: ABD'İLE KONUŞMANIN TEK DİLİ SAVUNMADIR

İran'ın Cenevre'deki BM Büyükelçisi Emir Sayid Iravani açıklamalarda bulundu. "Komşu ülkelerimizin topraklarının İran'a karşı saldırganlığı kolaylaştırmak için kullanılması kabul edilemez. Komşu bir ülkedeki herhangi bir üs, diğer ülkeleri hedef almak ve işgal etmek için kullanılıyorsa, bu meşru bir hedef olur. Bu saldırganlık durdurulana kadar savunmamıza devam edeceğiz" diye konuştu. Büyükelçi, "Şu an için bizimle müzakere etmenin faydası konusunda çok şüpheciyiz. ABD ile konuşmanın tek dili savunma dilidir. Henüz müzakere zamanı değil" ifadelerini kullandı.