İran Savaşı 4. gününde. İsrail, Beyrut'u bombalıyor

SAVAŞ DÖRDÜNCÜ GÜNÜNE GİRDİ

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmaya başlaması dördüncü gününe girdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırılarla ilgili Kongreye "savaş yetkileri" bildirimi göndererek, gerekmesi halinde ilave adımların mümkün olduğunu belirttiği bildirildi. ABD'nin "hızlı ve kalıcı" barıştan yana olduğunu kaydeden Trump, buna karşın mevcut koşullarda askeri faaliyetlerin süresi ve kapsamının öngörülemediğine işaret etti.