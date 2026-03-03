İran Savaşı 4. gününde. İsrail, Beyrut'u bombalıyor
03.03.2026 08:13
Reuters
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı dördüncü gününde. ABD Başkanı Trump, İran'a kara saldırısının gerekli olacağını düşünmediğini söyledi. İsrail, Beyrut'a havadan saldırıyor. İşte savaşın dördüncü gününden anlık gelişmeler...
08:08
İSRAİL BEYRUT'U VURUYOR
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a bağlı bir televizyon kanalı binasını hedef aldı. Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üsse insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini açıkladı. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
08:00
SAVAŞ DÖRDÜNCÜ GÜNÜNE GİRDİ
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmaya başlaması dördüncü gününe girdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırılarla ilgili Kongreye "savaş yetkileri" bildirimi göndererek, gerekmesi halinde ilave adımların mümkün olduğunu belirttiği bildirildi. ABD'nin "hızlı ve kalıcı" barıştan yana olduğunu kaydeden Trump, buna karşın mevcut koşullarda askeri faaliyetlerin süresi ve kapsamının öngörülemediğine işaret etti.