İran Savaşı 4. gününde. Trump: Operasyon çok iyi gidiyor
03.03.2026 08:13
Son Güncelleme: 03.03.2026 23:08
İran'ın dini lideri Ali Hamaney için Necef'te sembolik cenaze töreni düzenlendi.
ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı dördüncü gününde. Savaşın ekonomiye etkisi büyürken Katar üretimi durduracağını açıkladı. Trump, ABD ordusunun İran'ın birçok deniz ve hava hedefine karşı başarılı operasyonlar yürüttüğünü ve "neredeyse her şeyin yok edildiğini" söyledi. İşte savaşın dördüncü gününden anlık gelişmeler...
23:06
DUBAİ'DE ABD KONSOLOSLUĞUNA SALDIRI
Dubai Medya Ofisi, Dubai'deki ABD konsolosluğu yakınlarında bir dron saldırısı sonucu yangın çıktığını bildirdi. Yangın söndürüldüğü ve yaralı olmadığı açıklandı.
22:53
TRUMP: HÜRMÜZ'Ü KORUYACAĞIZ
ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızlarının "Geçmeye çalışan her gemiyi ateşe veririz" tehdidiyle kapattıklarını duyurduğu Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklama yaptı. Trump, "Gerekirse Amerika Birleşik Devletleri donanması en kısa sürede Hürmüz Boğazı'nı geçen tankerlere eşlik etmeye başlayacaktır" dedi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'dan ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları için askeri ve charter uçuşları hazırladıklarını açıkladı.
22:34
MACRON'DAN İSRAİL İDDİASI: KARAR SÜRECİNDE
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki Limasol yakınlarındaki İngiliz askeri üssü Ağrotur'a düzenlenen drone saldırısının ardından güvenlik artırılıyor. Ülke medyası Fransa’nın adaya anti-füze ve anti-dron sistemleri ile bir fırkateyn göndermeyi planladığı öne sürmüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, adaya savunma sistemleri göndereceklerini açıkladı. Macron ayrıca İsrail'in İran'a kara operasyonu için karar alma sürecinde olduğunu öne sürerek, "Bu stratejik bir hata olur" dedi.
21:56
HAMANEY'İN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
İran medyası, 28 Şubat sabahı ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Meşhed kentinde toprağa verileceğini duyurdu. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, Hamaney'in naaşı, başkent Tahran'da düzenlenecek törenlerin ardından Sekizinci İmam İmam Rıza Türbesi'nin bulunduğu Meşhed kentinde defnedilecek. Törenlerin detayları, zamanı ve ayrıntılı programlarının yetkililer tarafından daha sonra açıklanacağı bildirildi.
20:00
TRUMP: İRAN OPERASYONU ÇOK İYİ GİDİYOR
ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Merz ile görüşmesi öncesi Beyaz Saray'da konuştu. İran'da operasyonun çok iyi gittiğini ve neredeyse her şeyi ortadan kaldırdıklarını söyleyen Trump, "İran'ın ilk saldırıyı yapacağını düşündüm, harekete geçtim. Saldırmasaydık bize saldırırlardı. İran olaylarla hiçbir ilgili olmayan ülkelere saldırıyor. Sadece sivil yerleşkeleri vuruyorlar. İran'ın bir hava savunma sistemi kalmadı" dedi. Bugün İran'ın yeni liderliğine yönelik bir saldırının gerçekleştirildiğini belirten Trump, "En kötü olasılık İran'da daha kötü birilerinin yönetime gelmesi. İran'ın liderliği için aklımızdaki isimlerin çoğu öldü. Devrik İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi düşündüğümüz isimler arasında değil. İran'ın liderliği için ülke içinden bir ismi tercih ederiz" diye konuştu. Trump, İran konusunda İspanya'nın korkunç davrandığını ve onlarla tüm ticareti keseceğini söyledi. İngiltere'den de memnun olmadığını belirtti.
19:48
ABU DABİ, DUBAİ VE DOHA'DA PATLAMA SESLERİ
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi ve Dubai ile Katar'ın başkenti Doha'da şiddetli patlama sesleri duyuldu. Dubai Emirliği Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada duyulan şiddetli patlama sesinin hava savunma sisteminin müdahalesinden kaynaklandığını açıkladı.
19:15
İNGİLTERE'DEN KIBRIS'A TAKVİYE
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Kıbrıs'a anti-dron kabiliyetine sahip helikopter gönderildiğini duyurdu. HMS Dragon savaş gemisi de bölgeye gönderiliyor.
18:05
KUM'DA UZMANLAR MECLİSİ BİNASINA SALDIRI
İran devlet televizyonu, ABD-İsrail saldırısında İran liderini seçme yetkisine sahip olan Uzmanlar Meclisi’nin Kum kentindeki bir binasının hedef alındığını bildirildi. Dün gece de Uzmanlar Meclisi’nin Tahran’daki binasının bulunduğu bölge saldırıların hedefi olmuştu. Her iki binanın de saldırılardan önce tahliye edildiği, bu nedenle can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Binada büyük tahribat yaşanırken saldırıda yoldan geçen bazı kişilerin yaralandığı bildirildi. İsrail basını, İran'ın Kum kentinde Uzmanlar Meclisi'nin öldürülen İran lideri Ali Hamaney'in yerine geçecek ismin oylanması sırasında saldırıya uğradığını öne sürerken, İran yönetimi ve basını bu iddiayı doğrulamadı. İran'da ülke liderinin vefatı halinde halefini Uzmanlar Meclisi belirliyor. Uzmanlar Meclisi, 8 yılda bir doğrudan halk tarafından seçilen 88 din adamından oluşuyor.
17:36
TAHRAN'DA HAVALİMANI VURULDU
İran medyası hava saldırılarında Tahran Mehrabad Havalimanı'nın vurulduğunu duyurdu. Ayrıca Tahran'ın doğusundaki Hakimiye bölgesinin vurulduğu açıklandı. Öte yandan İsrail ordusu Tahran'da endüstri bölgesi ve Peyam Havalimanı çevresi için tahliye uyarısı yaptı.
16:55
LÜBNAN'DA 2 GÜNDE EN AZ 40 KİŞİ ÖLDÜ
Lübnan Sağlık Bakanlığı sözcüsü, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda en az 40 kişinin öldüğünü ve 246 kişinin yaralandığını açıkladı.
16:44
İRAN'IN BM ELÇİSİ: ABD'İLE KONUŞMANIN TEK DİLİ SAVUNMADIR
İran'ın Cenevre'deki BM Büyükelçisi Emir Sayid Iravani açıklamalarda bulundu. "Komşu ülkelerimizin topraklarının İran'a karşı saldırganlığı kolaylaştırmak için kullanılması kabul edilemez. Komşu bir ülkedeki herhangi bir üs, diğer ülkeleri hedef almak ve işgal etmek için kullanılıyorsa, bu meşru bir hedef olur. Bu saldırganlık durdurulana kadar savunmamıza devam edeceğiz" diye konuştu. Büyükelçi, "Şu an için bizimle müzakere etmenin faydası konusunda çok şüpheciyiz. ABD ile konuşmanın tek dili savunma dilidir. Henüz müzakere zamanı değil" ifadelerini kullandı.
16:38
ATOM ENERJİSİ KURUMU: NATANZ'IN HASAR GÖRDÜĞÜ DOĞRU
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu UAEA, ABD ile İsrail'in saldırı düzenlediği İran'daki Natanz nükleer tesisinde bazı hasarlar tespit ettiğini doğruladı. Açıklamada, "En son uydu görüntülerine dayanarak UAEA, şu anda İran'ın yeraltındaki Natanz Yakın Zenginleştirme Tesisi'nin giriş binalarında yeni hasar meydana geldiğini teyit edebiliyor." ifadelerine yer verildi. Bu olaydan radyolojik bir sonuç beklenmediği aktarılan açıklamada, Haziran 2025'te ağır hasar gören tesiste ayrıca bir etkinin gözlemlenmediği kaydedildi.
16:12
İRAN, KUZEY IRAK'I HEDEF ALDI, İSRAİL'İ DE VURDU
İran Devrim Muhafızları, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarından saldırıya hazırlanan ayrılıkçı grupları hedef aldık" açıklamasında bulundu. İsrail Ordusu da bir İran füzesinin İsrail'in orta kesimlerine düştüğünü duyurdu.
15:48
PEZEŞKİYAN: KOŞULLAR ÖZEL AMA ÜLKE DURMADI
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj yayınladı. Pezeşkiyan mesajında, "Koşullar özel, ancak ülke durmadı. Ülke genelinde devam eden faaliyetler var. Kararlar hızlı bir şekilde ve yerel koşullara uygun olarak alınıyor. Ulusal birlik en önemli değerimizdir." dedi.
15:44
TRUMP: LİDERLİKLERİ YOK OLDU
ABD Başkanı Donald Trump, Truth üzerinden yaptığı paylaşımda İran'a İsrail ile yapılan saldırı hakkında konuştu. Trump İran hakkında, "Hava savunmaları, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve liderlikleri yok oldu. Konuşmak istiyorlar. Ben de "Çok geç!" dedim." ifadelerini kullandı.
14:14
İNGİLTERE KIBRIS'A SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERİYOR
İngiliz The Times gazetesi, İngiltere'nin Güney Kıbrıs'taki Ağrotur Üssü'ne drone saldırılarının ardından bölgeye savaş gemisi göndereceğini öne sürdü. Buna göre HMS Duncan isimli destroyerin bölgeye gönderilebileceği belirtiliyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin hava üssüne yakın Ağrotur köyünü üsse yönelik insansız hava araçlarıyla hedef alınması nedeniyle tahliye ettiği bildirildi.
13:54
KATAR'DA ÜRETİM DURDURULUYOR, ARAMCO YENİ YOLLAR ARIYOR
Katar'ın sahip olduğu QatarEnergy, polimer, metanol, alüminyum ve benzeri ürünlerin üretimini durduracağını açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamalarda Hamad Uluslararası Havaalanı'na saldırı girişimleri olduğunu ve bunların engellendiğini belirtti. Ayrıca Katar'ın hava sahasına giren İran savaş uçaklarının düşürüldüğü açıklandı. Suudi petrol şirketi Aramco da Hürmüz Boğazı'ndan geçmekten kaçınmak için Kızıldeniz'e boru hattı yoluyla ihracat da dahil olmak üzere alternatif güzergahları gözden geçireceklerini belirtti. Şirket ham petrol alıcılarına yüklerin Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu kentinden yükleneceğini bildirdi.
13:13
İSRAİL'DEN LÜBNAN'DA TAHLİYE EMRİ
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattığını ve güçlerinin 'stratejik noktalarda' konuşlandığını açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da İsrail Ordusuna Lübnan'da ilerleme ve çeşitli noktaları kontrol altına alma yetkisi verildiğini söyledi. Lübnanlı bir yetkili Reuters'e verdiği demeçte, İsrail birliklerinin Lübnan sınırının bazı bölgelerinde saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi. Lübnan ordusunun sınır boyunca en az yedi ileri harekat bölgesinden çekildiği belirtildi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde 20'den fazla kasabaya tahliye emri verdi.
12:46
İSRAİL ORDUSU TAHRAN'I VURUYOR
İsrail ordusu Tahran'da İran'ın cumhurbaşkanlığı binasını ve Ulusal Güvenlik binasını vurduğunu açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Tahran'da devletin en üst düzey isimlerinin toplandığı kompleksin ve İran askeri eğitim kurumuna saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi. İsrail açıklamasını bir video ile yaptı.
12:00
İRAN KIZILAYI: SALDIRILARDA ÖLENLERİN SAYISI 787
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmaya başlamasının dördüncü gününde İran Kızılayı, 787 kişinin saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu.
10:12
İSRAİL: İRAN'A KARA KUVVETİ GÖNDERMEK OLASI VE PRATİK DEĞİL
İsrail Ordusu, askerlerinin Güney Lübnan'da faaliyet gösterdiğini ancak bunun bir kara harekatı olmadığını öne sürdü. Yapılan açıklamada İsrail'in İran'a karşı haftalarca operasyon yapmaya hazır olduğu belirtildi. İsrail Ordusu ayrıca İran'a kara harekatı için de açıklamada bulundu. "İsrail'in İran'a Kara Kuvvetleri göndermesi olası değil, pratik de değil". ifadesi kullanıldı.
10:10
ÇİN'DEN İRAN SALDIRILARINA TEPKİ
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasına tepki gösterdi. Çatışmanın komşu ülkelere yayılmasından endişe duyduğunu belirten Çin, tüm tarafları askeri operasyonları durdurmaya çağırdı. Çin ayrıca barışçıl şekilde nükleer enerji kullanmanın İran'ın hakkı olduğunu belirtti.
09:45
ABD, BÖLGEDEKİ ZARURİ OLMAYAN PERSONELLERİNİ GERİ ÇEKİYOR
ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar, Kuveyt, Irak, Bahreyn ve Ürdün'de görev yapan ve zaruri olmayan personellerini geri çekme kararı aldı. ABD ayrıca Kuveyt'teki elçiliğini bir sonraki duyuruya kadar kapadığını açıkladı.
09:07
"HAMANEY'İN HALEFİNİ SEÇMEK UZUN SÜRMEYECEK"
İranlı kaynaklara göre yeni dini lideri seçecek olan Uzmanlar Meclisi'nin ABD ve İsrail saldırılarında ölen Ali Hamaney'in halefinin seçiminin uzun sürmeyeceğini belirtti. İran anayasasına göre, dini lider, 88 üyeli seçilmiş din adamlarından oluşan Uzmanlar Meclisi tarafından seçilen bir Şii İslam din adamı olmalıdır. İran haber kaynaklarına göre, Hamaney'in halefi seçilene kadar Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Anayasa Koruma Konseyi'nden atanan hukukçu Ayetullah Alirıza Arafi'nin başkanlığındaki geçici bir konsey, anayasa gereği ülkeyi yönetecek.
08:38
İSRAİL, TAHRAN VE BEYRUT'A EŞ ZAMANLI SALDIRIYOR
İsrail Ordusu, Tahran ve Beyrut'a eş zamanlı hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD de Irak, Bahreyn ve Ürdün'de yer alan ve zaruri olmayan görevlilerini ülke dışına çıkarmaya karar verdi. İranlı ISNA ajansı ABD-İsrail saldırılarında 5 devrim muhafızının öldüğünü açıkladı.
08:08
İSRAİL BEYRUT'U VURUYOR
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a bağlı bir televizyon kanalı binasını hedef aldı. Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üsse insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini açıkladı. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
08:00
SAVAŞ DÖRDÜNCÜ GÜNÜNE GİRDİ
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmaya başlaması dördüncü gününe girdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırılarla ilgili Kongreye "savaş yetkileri" bildirimi göndererek, gerekmesi halinde ilave adımların mümkün olduğunu belirttiği bildirildi. ABD'nin "hızlı ve kalıcı" barıştan yana olduğunu kaydeden Trump, buna karşın mevcut koşullarda askeri faaliyetlerin süresi ve kapsamının öngörülemediğine işaret etti.