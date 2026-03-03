İran Savaşı 4. gününde. Trump: Operasyon çok iyi gidiyor

TRUMP: İRAN OPERASYONU ÇOK İYİ GİDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Merz ile görüşmesi öncesi Beyaz Saray'da konuştu. İran'da operasyonun çok iyi gittiğini ve neredeyse her şeyi ortadan kaldırdıklarını söyleyen Trump, "İran'ın ilk saldırıyı yapacağını düşündüm, harekete geçtim. Saldırmasaydık bize saldırırlardı. İran olaylarla hiçbir ilgili olmayan ülkelere saldırıyor. Sadece sivil yerleşkeleri vuruyorlar. İran'ın bir hava savunma sistemi kalmadı" dedi. Bugün İran'ın yeni liderliğine yönelik bir saldırının gerçekleştirildiğini belirten Trump, "En kötü olasılık İran'da daha kötü birilerinin yönetime gelmesi. İran'ın liderliği için aklımızdaki isimlerin çoğu öldü. Devrik İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi düşündüğümüz isimler arasında değil. İran'ın liderliği için ülke içinden bir ismi tercih ederiz" diye konuştu. Trump, İran konusunda İspanya'nın korkunç davrandığını ve onlarla tüm ticareti keseceğini söyledi. İngiltere'den de memnun olmadığını belirtti.