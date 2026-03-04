İran Savaşı 5. gününde. ABD, İran savaş gemisini batırdı

ABD SAVUNMA BAKANI HEGSETH: TÜRKİYE'YE DÜŞEN FÜZE 5. MADDEYİ HAREKETE GEÇİRMEZ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılarla ilgili konuştu. Hegseth, "ABD İran'da kazanıyor. Daha çok kuvvet bölgeye konuşlanıyor. ABD ve İsrail, İran hava sahasının kontrolünü bir haftadan kısa sürede ele geçirecek. Daha çok saldırı dalgası olacak. Uzmanlar Konseyi'nin tek bir odada toplanma cesareti yok. Generallerle bile iletişim kuramıyorlar. İran hava kuvvetleri ortadan kaldırılmış durumda. Deniz kuvvetleri körfezin dibini boyladı. İran'ın savaş gemisini Hint Okyanusu'nda torpido ile ABD batırdı." diye konuştu. Hegseth ayrıca, "İran'ın nükleer silaha giden yolunu kesiyoruz. Trump'ın ahlakının netliği çok önemli. Biz buradayken İran nükleer silaha sahip olamayacak. Saldırılarımızın durdurulması imkansız." ifadelerini kullandı. ABD'li bakan Türkiye'de düşen füze hakkında da konuştu. Hegseth, "Türkiye'deki olay NATO'nun 5. maddesini tetiklemez" dedi.