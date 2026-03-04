İran Savaşı 5. gününde. ABD, İran savaş gemisini batırdı
Hava saldırılarının ardından Tahran'da dumanlar yükseliyor
ABD ve İsrail'in saldırısıyla başlayan İran Savaşı 5. gününe girdi. ABD İran savaş gemisine Sri Lanka açıklarında saldırdı. İşte 5. gününde savaştan dakika dakika gelişmeler...
16:05
ABD SAVUNMA BAKANI HEGSETH: TÜRKİYE'YE DÜŞEN FÜZE 5. MADDEYİ HAREKETE GEÇİRMEZ
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılarla ilgili konuştu. Hegseth, "ABD İran'da kazanıyor. Daha çok kuvvet bölgeye konuşlanıyor. ABD ve İsrail, İran hava sahasının kontrolünü bir haftadan kısa sürede ele geçirecek. Daha çok saldırı dalgası olacak. Uzmanlar Konseyi'nin tek bir odada toplanma cesareti yok. Generallerle bile iletişim kuramıyorlar. İran hava kuvvetleri ortadan kaldırılmış durumda. Deniz kuvvetleri körfezin dibini boyladı. İran'ın savaş gemisini Hint Okyanusu'nda torpido ile ABD batırdı." diye konuştu. Hegseth ayrıca, "İran'ın nükleer silaha giden yolunu kesiyoruz. Trump'ın ahlakının netliği çok önemli. Biz buradayken İran nükleer silaha sahip olamayacak. Saldırılarımızın durdurulması imkansız." ifadelerini kullandı. ABD'li bakan Türkiye'de düşen füze hakkında da konuştu. Hegseth, "Türkiye'deki olay NATO'nun 5. maddesini tetiklemez" dedi.
16:17
ABD GENELKURMAY BAŞKANI CAINE: İRAN'IN FIRLATTIĞI FÜZE VE DRONE SAYISI AZALDI
ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine de basın toplantısında açıklamalar yaptı. Ölen 6 ABD askerlerinin kimliklerini açıklayan Caine, "Amacımız İran'ın balistik programlarını vurmaktı. Müttefiklerimizi hedef almalarını engelledik. İran'ın savaş gücünü ortaya koymasını engelliyoruz. İran'ın balistik füze atış oranı ilk günden yüzde 85 azaldı. Kamikaze dronları yüzde 73 azaldı." ifadelerini kullandı. Genelkurmay Başkanı Caine, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un İran'ın güneyinde hava üstünlüğünü elinde tuttuğunu ve İran'ın altyapı ve donanma kapasitesine saldırmaya devam edileceğini söyledi. Caine, "Şimdi İran'ın iç kısımlarına doğru genişlemeye başlayacağız. Operasyonumuz için yeterli cephanemiz var. Operasyon çok karmaşık ve tehlike henüz bitmedi, risk halen çok yüksek. İran emir komuta yapısı çok kötü halde.'" diye konuştu.
15:44
İRANLI SAVAŞ GEMİSİNE ABD SALDIRDI
Sri Lanka açıklarında denizaltı saldırısıyla batırılan IRIS DENA isimli fırkateynde yer alan bazı kişilerin kaybolduğu, 32 kişinin de yaralandığı açıklandı. Kayıp sayısına dair bilgi verilmedi. Yerel kaynaklar, geminin ülkenin güneyindeki Galle kıyıları açıklarında saldırıya uğradığını, kurtarılan yaralıların Galle'deki bir hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Reuters'a konuşan 3 ABD'li yetkili, ABD ordusunun Sri Lanka açıklarında İran savaş gemisine saldırı düzenlediğini söyledi.
15:20
QATARENERGY LNG SEVKİYATLARINDA FORS MAJÖR İLAN ETTİ
Katar'ın enerji ve petrol şirketi QatarEnergy sıvılaştırılmış doğalgaz LNG için fors majör ilan ettiğini açıkladı. Savaş nedeniyle mücbir sebep gösteren QatarEnergy geçtiğimiz günlerde de üretimi durduracağını duyurmuştu.
15:11
İRAN VE LÜBNAN'DA HİZBULLAH İSRAİL'E YENİ SALDIRI BAŞLATTI
İran devlet televizyonu, İsrail'e yeni bir füze saldırısı başlatıldığını duyurdu. Yerel medya da Lübnan'daki Hizbullah örgütünün, söz konusu saldırılarla eş zamanlı olarak İsrail'e insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattığı belirtiliyor. Öte yandan, İsrail'de Tel Aviv başta olmak üzere geniş bir bölgede cep telefonlarında İran’dan gelen balistik füze saldırısına ilişkin uyarı alarmlarının çaldığı ifade edildi. Söz konusu bölgelerdeki İsraillilere sığınaklara gitme çağrısı yapıldı.
14:57
İSRAİL: SALDIRILAR BİRKAÇ HAFTA DAHA SÜREBİLİR
İsrail basını İsrail ordusunun İran'a karşı gerçekleştirdiği saldırılara en birkaç hafta daha devam edeceğini öne sürdü. İsrail ordusunun bu süre zarfında İran'daki rejimi sistematik şekilde zayıflatmayı amaçladığı belirtiliyor.
14:34
İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 1045 OLDU
İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarından dolayı yaşamını yitirenlerin sayısının 1045'e yükseldiği açıklandı.
13:46
HAMANEY'E CENAZE TÖRENİ ERTELENDİ
ABD ve İsrail'in saldırılarında ölen İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni 6 Mart'ta yapılacak. Cenaze öncesi Hamaney'e veda töreni düzenleneceği açıklanmıştı ancak daha sonra bu törenin ertelendiği ve neler yapılacağının daha sonra ilan edileceği açıklandı.
12:48
IRAK'TA VE KÖRFEZ'DE HAVA SALDIRILARI VAR. SURİYE, LÜBNAN SINIRINI KAPATTI
Kuzey Irak'ta Mesud Barzani'nin Kürdistan Demokrat Partisi'nin genel merkezi insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Patlayıcı taşıyan İHA'nın silah deposunu vurduğu belirtilirken ölü ve yaralının olmadığı açıklandı. Körfez'de Kuveyt'e de füzeler ve İHA'larla saldırılar düzenleniyor. Kuveyt Ordusu saldırılara müdahale ettiğini söyledi. Suudi petrol şirketi Aramco'nun Ras Tanura tesislerinin bilinmeyen bir cisimle yeniden vurulduğu belirtildi. İngiltere'nin Denizcilik Ajansı da Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında bir tankerin bilinmeyen bir cismin enkaz parçasıyla vurulduğunu açıkladı. Suriye de Lübnan ile olan sınırını İsrail'den gelen bir saldırı uyarısı üzerine kapattığını duyurdu.
12:18
HAMANEY'İN OĞLU HAYATTA. UZMANLAR MECLİSİ YENİ LİDERİ SEÇMEYE YAKIN
Reuters'a konuşan İranlı kaynaklar ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürülen İran dini lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in saldırılardan kurtulduğunu ve ölmediğini söyledi. Mücteba Hamaney, ölen babasının yerini alabilecek potansiyel liderler arasında öne çıkan isimlerden biri. İran'da yeni lideri seçecek Uzmanlar Meclisi de yeni lideri seçmeye yakın olduklarını devlet televizyonuna açıkladı.
11:27
İSPANYA'DAN SAVAŞA TEPKİ VAR, GÜNEY KIBRIS HAVA SAHASINI KAPADI
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail'in İran saldırılarına tepki gösterdi. "İspanya'nın pozisyonu savaşa karşıdır. İran'a karşı savaş daha iyi bir uluslararası düzene, yüksek maaşlara ve daha iyi sağlık ve kamusal hizmetlere bizi götürmeyecek." diye konuştu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de Lübnan hava sahasında şüpheli bir uçuş belirlediklerini söyleyerek Larnaka Uluslararası Havalimanı üzerindeki hava sahasını uçuşlara kapadığını açıkladı. Yunan F-16 jetlerinin Kıbrıs Rum Kesimi'nden havalanarak Kıbrıs hava sahasına yakın şüpheli bir cismi önlemek için operasyona başladığı belirtildi.
11:36
TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR
İran devlet televizyonu Tahran'ın doğusunda çok yoğun patlama seslerinin geldiğini belirtti. Bundan kısa bir süre sonra da İsrail ordusu Tahran'a geniş çaplı bir hava saldırısı dalgası başlattıklarını duyurdu. İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-35'in Tahran üzerinde bir İran savaş uçağını düşürdüğü belirtildi.
08:10
İRAN SAVAŞI'NDA 5. GÜN
Beşinci günün sabahında İran devlet televizyonu Tahran'ın batısında patlama sesleri geldiğini bildirirken, İsrail Beyrut'a da saldırılarına devam etti. Lübnan'da 6 kişinin saldırılarda öldüğü açıklandı. Çin, tüm tarafların askeri operasyonlarını durdurmaya çağırdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, 17 İran gemisinin batırıldığını açıklarken İran Devrim Muhafızları da Hürmüz Boğazı'nın tamamını kontrol altında tuttuklarını belirtti.