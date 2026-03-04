İran Savaşı 5. gününde. İran: Hürmüz'ün tamamı kontrolümüzde

İRAN SAVAŞI'NDA 5. GÜN

Beşinci günün sabahında İran devlet televizyonu Tahran'ın batısında patlama sesleri geldiğini bildirirken, İsrail Beyrut'a da saldırılarına devam etti. Lübnan'da 6 kişinin saldırılarda öldüğü açıklandı. Çin, tüm tarafların askeri operasyonlarını durdurmaya çağırdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, 17 İran gemisinin batırıldığını açıklarken İran Devrim Muhafızları da Hürmüz Boğazı'nın tamamını kontrol altında tuttuklarını belirtti.