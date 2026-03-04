İran Savaşı 5. gününde. İran: Hürmüz'ün tamamı kontrolümüzde
04.03.2026 08:21
AFP
Hava saldırılarının ardından Tahran'da dumanlar yükseliyor
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in saldırısıyla başlayan İran Savaşı 5. gününe girdi. ABD 17 İran gemisini batırdığını açıklarken İran, "Hürmüz tamamen bizim kontrolümüzde" dedi. İşte 5. gününde savaştan dakika dakika gelişmeler...
08:10
İRAN SAVAŞI'NDA 5. GÜN
Beşinci günün sabahında İran devlet televizyonu Tahran'ın batısında patlama sesleri geldiğini bildirirken, İsrail Beyrut'a da saldırılarına devam etti. Lübnan'da 6 kişinin saldırılarda öldüğü açıklandı. Çin, tüm tarafların askeri operasyonlarını durdurmaya çağırdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, 17 İran gemisinin batırıldığını açıklarken İran Devrim Muhafızları da Hürmüz Boğazı'nın tamamını kontrol altında tuttuklarını belirtti.