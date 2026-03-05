İran savaşı 6 günü geride bıraktı, İran'da bin 230 kişi öldü
05.03.2026 08:21
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı'nda 6. güne girildi. İran'da savaş başından bu yana ölü sayısı bin 230 kişiye yükseldi.
15:07
FRANSA'DAN ABD'YE "OPERASYONA KATILMA" MESAJI
Fransız Genelkurmay Başkanlığı, ABD kaynaklarının İran'la ilgili operasyonlarda yer almaması, yalnızca bölgesel ortakların savunması için kullanılması gerektiğini talep etti. Fransa ayrıca ABD uçaklarının bazı Fransız üslerinde geçici olarak bulunmasına izin verdi.
14:56
CENTCOM: AMERİKAN F-15'İ DÜŞTÜ HABERİ DOĞRU DEĞİL
İsrail’de yayın yapan Kanal 14 televizyonu, ABD’ye ait bir F-15 savaş uçağının İran’ın batısında düştüğünü iddia etti. Ancak Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, bu iddiaların doğru olmadığını söyleyerek iddiaları yalanladı.
14:38
İRAN: AZERBAYCAN'A DRONE GÖNDERMEDİK
İran basınına göre İranlı yetkililer Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine yapılan insansız hava araçlı saldırıyı yalanladı.
14:23
İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 1230 OLDU
Tasnim Haber Ajansı, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta İran'da 6 günde toplam 1230 kişinin öldüğünü açıkladı.
13:50
NATO'DAN TÜRKİYE'DE DÜŞÜRÜLEN FÜZE AÇIKLAMASI
NATO Genel Sekreti Mark Rutte canlı açıklamada bulundu. İran'dan atılan füzenin Türkiye'de düşürülmesi hakkında soruya yanıt veren Rutte, "Tabii ki ciddi bir olay. NATO tüm müttefiklerimizi savunmaya devam edecek. 5. Madde'nin uygulanmasını gerektiren bir durum değil. " dedi. Türkiye'deki olayın NATO'nun teyakkuzda olduğunu gösterdiğini belirten Rutte, "İran'daki durumun nasıl sonuçlanacağını tahmin etmek zor." ifadelerini kullandı.
13:33
IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ'NDEN YALANLAMA
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, ayrılıkçı Kürt grupların silahlandırılarak İran'a gönderileceği iddialarını yalandı. Yapılan açıklamada, "Bölgesel savaşın ya da gerilimin tırmandırılmasına dahil değiliz." ifadelerine yer verildi.
12:01
AZERBAYCAN: NAHÇIVAN'A FÜZELER VE İHA'LAR DÜŞTÜ
Azerbaycan kaynakları Nahçıvan özerk bölgesindeki havaalanı sınırları içerisine İran'dan gelen füzelerin ve insansız hava araçlarının düştüğünü söyledi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde havaalanından dumanlar yükseldiği görüldü. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, konuya dair İran'ın Bakü Büyükelçisi'nin çağrıldığını duyurdu. Olayda 2 kişinin yaralandığı belirtiliyor
10:42
İRAN: AYRILIKÇI GRUPLAR VURULDU; ABD İSRAİL'E SİZİNLEYİZ DEDİ
İran İstihbarat Bakanlığı, ülkenin batı sınırlarından girmeyi amaçlayan ayrılıkçı grupların mevzilerinin vurulduğunu ve ağır kayıplar verdiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları, Kuzey Irak'ta Kürt milislerin üslerine üç füzeyle saldırdıklarını açıkladı. İran'ın ayrıca Kuzey Irak'ta Süleymaniye kentine yakın yayın ve telekomünikasyon vericilerine İHA saldırısı düzenlediği belirtiliyor. İsrail Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada Savunma Bakanı Israel Katz'ın ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüştüğünü ve Hegseth'in "Sonuna kadar gidin, sizinleyiz" dediği belirtildi.
10:34
İTALYA'DAN KÖRFEZ ÜLKELERİNE DESTEK. FRANSA'DAN DİPLOMASİ VURGUSU
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya'nın Körfez ülkelerine uçaksavar yardımı yapmayı planladığını açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanı Barrot da İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştüğünü söyledi.
10:23
İRAN AMERİKAN TANKERİNİ VURDU
İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nin kuzeyinde bir ABD tankerini vurduklarını açıkladı. Geminin halen yandığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, savaş zamanında Hürmüz Boğazı'ndan geçişler İran'ın elinde olacak denildi.
09:03
İRAN DIŞİŞLERİ: ABD YARATTIĞI EMSALDEN PİŞMAN OLACAK
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD tarafından torpidoyla batırılan Dena fırkateyni hakkında konuştu. "ABD, İran'dan 2 bin mil uzakta denizde bir vahşet işledi. Hindistan Donanması'nın misafiri olan ve yaklaşık 130 denizci taşıyan gemi, uluslararası sularda uyarı yapılmaksızın vuruldu. ABD yarattığı bu emsalden acı bir şekilde pişman olacak". ifadelerini kullandı.
08:43
İRAN: TÜRKİYE'YE BİR FÜZE ATMADIK
İran Ordusu 4 Mart'ta Hatay'a düşen füze hakkında açıklama yaptı. İran, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduğunu ve Türkiye topraklarına yönelik herhangi bir füze atışı yaptıklarını reddettiğini açıkladı.
08:17
İRAN KUZEY IRAK'I, İSRAİL TAHRAN'I VURUYOR
İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın saldırılarda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki grupların merkezini hedef aldığını açıkladı. Lübnan'da da yerel kaynaklar İsrail saldırılarında bir Hamas yöneticisinin öldüğünü öne sürdü. İsrail Ordusu da Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu. Duyurudan kısa süre sonra İran basını Tahran ve Kerec'de patlama seslerinin duyulduğunu söyledi.
08:06
ABD KONGRESİ SAVAŞ YETKİLERİNİ REDDETTİ, TANKER PETROL SIZDIRDI
ABD Senatosu, Başkan Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını reddetti. Trump ise İran Savaşı'na yönelik soruları yanıtladı. "Savaştaki başarımız 10 üzerinden 15" dedi. Gece Kuveyt açıklarında bir tankerin vurulduğu ve denize petrol sızıntısı başladığı belirtilirken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Irak'tan İran'a geçecekleri iddia edilen muhalif Kürt gruplara "durumu fırsat görüp harekete geçmeme" uyarısı yaptı.