İran savaşı 6 günü geride bıraktı, İran'da bin 230 kişi öldü

İRAN: AYRILIKÇI GRUPLAR VURULDU; ABD İSRAİL'E SİZİNLEYİZ DEDİ

İran İstihbarat Bakanlığı, ülkenin batı sınırlarından girmeyi amaçlayan ayrılıkçı grupların mevzilerinin vurulduğunu ve ağır kayıplar verdiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları, Kuzey Irak'ta Kürt milislerin üslerine üç füzeyle saldırdıklarını açıkladı. İran'ın ayrıca Kuzey Irak'ta Süleymaniye kentine yakın yayın ve telekomünikasyon vericilerine İHA saldırısı düzenlediği belirtiliyor. İsrail Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada Savunma Bakanı Israel Katz'ın ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüştüğünü ve Hegseth'in "Sonuna kadar gidin, sizinleyiz" dediği belirtildi.