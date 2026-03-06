İran Savaşı. 7 gün geride kaldı
06.03.2026 08:21
Anadolu Ajansı
İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeler Gazze semalarında görüntülendi.
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı, 7'nci gününde devam ediyor. İran'da savaşın başından bu yana ölenlerin sayısı bin 230 kişiye yükseldi. İşte birinci haftasına giren savaştan dakika dakika gelişmeler...
06:07
TAHRAN VE BEYRUT BOMBARDIMAN ALTINDA
ABD ile İsrail, Tahran'ın yanı sıra Lübnan'ın Başkenti Beyrut'u bombalıyor. İsrail'in sabaha karşı başlattığı geniş çaplı saldırılarda şiddetli patlama sesleri duyuluyor, iki kentin de çeşitli noktalarından dumanlar yükseliyor.
05:51
ABD ORDUSU, İRAN İHA GEMİSİNİ BÖYLE VURDU
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a ait bir insansız hava aracı (İHA) gemisine düzenlenen saldırının görüntülerini yayınladı. "ABD kuvvetleri, İran donanmasının tamamını batırma kararlılığından geri adım atmıyor. Gemi şu anda alevler içinde" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, vurulan geminin 2'nci Dünya Savaşı dönemi uçak gemisi büyüklüğünde olduğu ifade edildi.