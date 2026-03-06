İran Savaşı. 7 gün geride kaldı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı, 7'nci gününde devam ediyor. İran'da savaşın başından bu yana ölenlerin sayısı bin 230 kişiye yükseldi. İşte birinci haftasına giren savaştan dakika dakika gelişmeler...