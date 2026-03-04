İran Savaşı. Beyaz Saray'dan kara operasyonu açıklaması

TRUMP: LİDERLERİ HIZLA YOK OLUYOR

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, "Liderleri hızla yok oluyor. Lider olmak isteyen herkes sonunda ölüyor" dedi. İran konusunda çok güçlü bir pozisyonda olduklarını savunan Trump, İran'ın uzun yıllardır bölgede istikrarsızlığa sebep olduğunu öne sürerek "İran rejiminin Amerikan çıkarlarına aykırı" bir yapı olduğunu ifade etti. ABD Başkanı, İran’dan bir saldırı olmaksızın kendilerinin bu ülkeye saldırmalarını, "Eğer biz ilk adımı atmasaydık, onlar İsrail'e aynı şeyi yapacaklardı ve mümkün olsaydı bize de aynı şeyi yaparlardı." şeklinde savundu.