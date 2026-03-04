İran Savaşı. Beyaz Saray'dan kara operasyonu açıklaması
04.03.2026 08:21
Son Güncelleme: 05.03.2026 08:29
Reuters
USS Abraham Lincoln uçak gemisinin güvertesinden kalkış yapmaya hazırlanan bir F35 uçağı.
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in saldırısıyla başlayan İran Savaşı 6'ncı gününe girdi. ABD İran savaş gemisini Sri Lanka açıklarında batırdı. Beyaz Saray Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ticaretinin güvenliği için bir plan üzerinde çalışıldığını açıkladı. İşte 6'ncı gününde savaştan dakika dakika gelişmeler...
06:50
"BÜYÜKELÇİLİK ÇEVRESİNDEN UZAK DURUN"
Katar İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik gerekçesiyle ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başlamasının ardından büyükelçilikten de açıklama geldi. ABD'nin Doha Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Her ihtimale karşı lütfen ABD Büyükelçiliğinin yakın çevresinden uzak durun." ifadesi kullanıldı.
06:23
İSRAİL, LÜBNAN'DA BİR EVİ BOMBALADI, EN AZ 2 KİŞİ ÖLDÜ
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde bulunan el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı. Saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.İsrail basınında çıkan haberlerde ise saldırıda Hamas yetkilisinin hedef alındığı iddia edildi.Ayrıca, İsrail ordusu, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde saldırı tehdidinde bulunduğu el-Gubeyri Mahallesinin yanı sıra Bir el-Abd ve Hıreyk mahallelerinde hava saldırıları düzenledi.
06:00
SUUDİ ARABİSTAN: 32 FÜZE VE 3 İHA'YI ENGELLEDİK
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusunda 3 seyir füzesi ve 3 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki el-Harec şehri dışında 3 seyir füzesine müdahale edildiği ve füzelerin imha edildiği belirtildi.konuya ilişkin diğer bir açıklamada, el-Harec'in doğusunda 3 İHA'ya müdahale edilerek imha edildiği kaydedildi.
05:35
LARİCANİ MUHALİF GRUPLARI TEHDİT ETTİ
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Irak'tan İran'a geçecekleri iddia edilen muhalif Kürt gruplara "durumu fırsat görüp harekete geçmeme" uyarısı yaptı.İran devlet televizyonunun sosyal medya hesabında Laricani’nin açıklamasına yer verildi. Buna göre Laricani, Irak'taki İran rejimi muhalifi Kürt grupların Tahran'a karşı savaşmak üzere sınırı geçeceği iddialarına işaret ederek, "Ayrılıkçı gruplar, rüzgarın yönünün değiştiğini düşünerek harekete geçmeye kalkışmasınlar. Onlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz." dedi. Laricani, silahlı kuvvetlerin durumu tamamen kontrol altında tuttuğunu kaydetti.
05:28
TANKER VURULDU, PETROL SIZINTISI BAŞLADI
Kuveyt'in Mübarek el-Kebir Limanı'nın yaklaşık 55 kilometre güneydoğusunda bir petrol tankerinde patlama meydana geldi. İngiltere Deniz Ticaret Örgütünden (UKMTO) yapılan açıklamada, bölgede demir atmış bir tankerin kaptanının geminin sol tarafında patlama gördüğünü ve küçük bir teknenin bölgeden uzaklaştığını bildirdiği ifade edildi. Petrol tankerinin batmaya başladığı ve denize petrol aktığı belirtilen açıklamada, yangın çıkmadığı vurgulandı.Mürettebatın da yara almadığı ve güvende olduğu kaydedildi.Kuveyt İçişleri Bakanlığı ise tankerdeki patlamanın Mübarek el-Kebir Limanı açıklarında meydana geldiği iddiasını yalanladı. Olayın Kuveyt kara sularının dışında, Mübarek el-Kebir Limanı'ndan en az 60 kilometre uzakta meydana geldiği belirtildi.
04:39
KATAR, ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÇEVRESİNİ TAHLİYE ETTİ
Katar İçişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları güvenlik gerekçesiyle tahliye etmeye başladığını duyurdu.
04:24
İRAN YENİ MİSİLLEME SALDIRILARI BAŞLATTI
İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin fırlatıldığının tespit edildiğini açıkladı.Açıklamada, savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı kaydedildi. Tehlikenin bulunduğu bölgelerde cep telefonlarına İran'dan yapılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderildiği ve alarmların çaldığı bölgelerdeki halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığı bildirildi.Israel Hayom gazetesinin haberinde de İran'dan İsrail'e 4 füzenin fırlatıldığı ifade edildi.
04:00
TRUMP'A SAVAŞ YETKİSİ
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını reddetti. Trump ise İran Savaşı'na yönelik soruları yanıtladı. "Savaştaki başarımız 10 üzerinden 15" dedi.
03:30
"IRAK'TAN SINIRI GEÇEN OLMADI"
İran yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları'nın muhalif Kürt gruplara yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptığını aktardı. Habere göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan İran yönetimine muhalif Kürt grupların üsleri 3 füzeyle hedef alındı. Öte yandan İran basını, Irak’taki Kürt grupların Tahran'a karşı savaşmak üzere sınırı geçtiği iddialarını yalanladı. Tesnim güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, IKBY sınırından İran topraklarına hiçbir unsurun girmediğini bildirdi. Mesrur Barzani’nin Ofis Müdür Yardımcısı Aziz Ahmed de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Irak Kürtlerinden hiçbiri sınırı geçmedi. Bu tamamen yanlış." ifadelerini kullandı.AXIOS HABERİNİ GERİ ÇEKTİÖte yandan İranlı Kürt milislerin ülkenin kuzeybatısında kara saldırısı başlattığı iddiasını ortaya atan Amerikan haber platformu Axios'un muhabiri Barack Ravid haberi geri çekti.Ravid, yeni bir açıklama yaparak, "Irak sınırına yakın İran'ın kuzeybatısında neler olup bittiğine dair çelişkili haberler var. İranlı Kürt milislerin kara saldırısı başladı mı, yoksa önümüzdeki saatlerde başlayacak mı belli değil. İranlı Kürt gruplardan birinin üst düzey yetk
02:32
İRAN, IRAK'TAKİ KÜRT GRUPLARI VURUYOR
ABD'nin İran'da kara harekatı başlatmak için bölgedeki Kürt güçleri kullanmak istediği iddiaları gündemdeki yerini korurken Irak da saldırıların hedefi oluyor.Irak'ın Süleymaniye kentindeki İranlı Kürt muhalif grupların yaşadığı Zırgıvez köyünde şiddetli patlamalar meydana geldi. Süleymaniye'den yayın yapan Kanal 8'in haberine göre, köyde 4 büyük patlama sesi duyuldu. İran rejimi muhalifi Kürt grupların aileleriyle yaşadığı bölgede ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın oluşmadığı aktarıldı. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
02:15
ARAKÇİ, SUDANİ ve TALABANİ'YLE GÖRÜŞTÜ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ile görüştü. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Arakçi'nin İran-Irak sınırındaki bazı terör gruplarının (Tahran yönetimine karşı) hareketliliğine işaret ederek, ikili güvenlik mutabakatı uyarınca ortak sınırların güvenliğini sağlamak için işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.Talabani'nin de sınır güvenliğini güçlendirmek için alınan önlemlere dikkati çekerek, yıkıcı eylemleri önlemek ve sınırlarda güvenlik ve istikrarı korumak için işbirliği ve koordinasyonun önemine işaret ettiği belirtildi.Öte yandan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmesinde sınırlarından İran’a yönelik herhangi bir tehdide hiçbir şekilde izin vermeyeceğini belirtti.
02:05
HOLLANDA DOĞU AKDENİZ'E SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERDİ
Hollanda, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarına karşı hava savunma ve komuta firkateyni Zr.Ms. Evertsen'i Doğu Akdeniz'e gönderdi. Hollanda Savunma Bakanlığı, hükümetin, Zr. Ms. Evertsen fırkateynini Doğu Akdeniz'de konuşlandırmak üzere gönderdiğini duyurdu. Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius ve Dışişleri Bakanı Tom Berendsen'in Meclis'te yaptıkları açıklamada, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve İran'ın çevre ülkelere yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak bu seçeneğin ele alındığı ifade edildi.Açıklamada Hollanda'nın, 3 Mart'ta Fransa'dan, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Doğu Akdeniz'de desteklemesi için Zr.Ms. Evertsen'i göndermesi yönünde bir talep aldığı vurgulandı. Her iki geminin de yakın zamanda Baltık Denizi'nde hazırlık tatbikatında olduğu aktarılan açıklamada, geminin Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığı ifade edildi.
01:21
BEYRUT İÇİN YENİ TEHDİT
İsrail, İran'a saldırılar sırasında Hizbullah'ın Tahran yönetimi yanında savaşa girdiği gerekçesiyle başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde yoğun saldırılarına devam ediyor.İsrail ordusu havadan, denizden ve karadan saldırılar düzenlediği başkent Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni saldırı tehdidinde bulundu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'ndeki bir binanın kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaştı. Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü binaya şiddetli saldırı gerçekleştireceklerini belirten Adraee, bölge sakinlerinden yapının en az 300 metre uzağına gitmelerini istedi.
00:40
SALDIRILARDA ÖLENLERİN SAYISI 926'YA YÜKSELDİ
İran Sağlık Bakanlığı, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 59 kişi arttığını duyurdu. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 926'ya yükseldi.
23:37
TRUMP: LİDERLERİ HIZLA YOK OLUYOR
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, "Liderleri hızla yok oluyor. Lider olmak isteyen herkes sonunda ölüyor" dedi. İran konusunda çok güçlü bir pozisyonda olduklarını savunan Trump, İran'ın uzun yıllardır bölgede istikrarsızlığa sebep olduğunu öne sürerek "İran rejiminin Amerikan çıkarlarına aykırı" bir yapı olduğunu ifade etti. ABD Başkanı, İran’dan bir saldırı olmaksızın kendilerinin bu ülkeye saldırmalarını, "Eğer biz ilk adımı atmasaydık, onlar İsrail'e aynı şeyi yapacaklardı ve mümkün olsaydı bize de aynı şeyi yaparlardı." şeklinde savundu.
22:23
İSPANYA'DAN BEYAZ SARAY'A YALANLAMA
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Beyaz Saray'ın" İspanya, ABD ordusu ile iş birliği yapmayı kabul etti" açıklamasını yalanladı. Albares, "İspanya hükümetinin savaşa dair tutumu ve üslerinin kullanımına ilişkin düşüncesi değişmiştir" dedi.
21:49
BEYAZ SARAY: KARA OPERASYONU MASADA DEĞİL
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada kara operasyonun İran'a saldırılar konusunda şu an masada olmadığını ifade edildi. Beyaz Saray, "İran'da Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in liderlik yarışında olduğunu görüyoruz. İstihbarat konuyu inceliyor. Bekleyip görmemiz gerekecek" açıklamasında bulundu. İspanya'nın ABD ordusu ile iş birliği yapmayı kabul ettiği belirtildi. Pentagon ve Enerji Bakanlığı'nın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ticaretinin güvenliği için bir plan üzerinde çalıştığı ifade edildi. Trump'ın IKBY liderleriyle Kuzey Irak'taki ABD üssü hakkında konuştuğu da belirtildi.
20:24
ABD'DEN VATANDAŞLARINA IRAK ÇAĞRISI
ABD hükümeti, Irak'taki ABD vatandaşları için yeni bir uyarı yayınladı. Bağdat Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarından Irak'ı terk etmelerini istedi. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin resmi internet sitesinde yayımlanan uyarıda "Irak'taki ABD vatandaşlarının, güvenli bir şekilde mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmaları ve ayrılmak için güvenli koşulların oluşacağı zamana kadar bulundukları yerde kalmaları şiddetle tavsiye edilmektedir. Yiyecek, su, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemelerini stoklayın" ifadeleri kullanıldı.
18:58
PEZEŞKİYAN'DAN KOMŞU ÜLKELERE: EGEMENLİĞİNİZE SAYGI DUYUYORUZ
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Pezeşkiyan, "Dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık, ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı. Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz" dedi.
18:49
KATAR'DAN İRAN'A SALDIRILARI DERHAL DURDURMASI ÇAĞRISI
Katar Başbakanı Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştü. Katar'a yönelik saldırıların hemen sona erdirilmesini istedi. Katar Başbakanı, İran'a saldırıların derhal durdurulması çağrısı yaptı.
17:11
İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME TEHDİDİ
İran medyasında yer alan habere göre İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'in Lübnan'daki İran Büyükelçiliğini hedef alması durumunda misilleme olarak tüm dünyadaki İsrail büyükelçiliklerini hedef alacaklarını açıkladı.
16:05
ABD SAVUNMA BAKANI HEGSETH: TÜRKİYE'YE DÜŞEN FÜZE 5. MADDEYİ HAREKETE GEÇİRMEZ
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılarla ilgili konuştu. Hegseth, "ABD İran'da kazanıyor. Daha çok kuvvet bölgeye konuşlanıyor. ABD ve İsrail, İran hava sahasının kontrolünü bir haftadan kısa sürede ele geçirecek. Daha çok saldırı dalgası olacak. Uzmanlar Konseyi'nin tek bir odada toplanma cesareti yok. Generallerle bile iletişim kuramıyorlar. İran hava kuvvetleri ortadan kaldırılmış durumda. Deniz kuvvetleri körfezin dibini boyladı. İran'ın savaş gemisini Hint Okyanusu'nda torpido ile ABD batırdı." diye konuştu. Hegseth ayrıca, "İran'ın nükleer silaha giden yolunu kesiyoruz. Trump'ın ahlakının netliği çok önemli. Biz buradayken İran nükleer silaha sahip olamayacak. Saldırılarımızın durdurulması imkansız. İran saldırılarımıza dayanamaz, savaşın temposunu biz belirliyoruz. Savaşın limiti sadece Trump'ın İran Savaşı'nda spesifik sonuçlara ulaşma isteğidir. " ifadelerini kullandı. ABD'li bakan Türkiye'de düşen füze hakkında da konuştu. Hegseth, "Türkiye'deki olay NATO'nun 5. maddesini tetiklemez" dedi.
16:17
ABD GENELKURMAY BAŞKANI CAINE: İRAN'IN FIRLATTIĞI FÜZE VE DRONE SAYISI AZALDI
ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine de basın toplantısında açıklamalar yaptı. Ölen 6 ABD askerlerinin kimliklerini açıklayan Caine, "Amacımız İran'ın balistik programlarını vurmaktı. Müttefiklerimizi hedef almalarını engelledik. İran'ın savaş gücünü ortaya koymasını engelliyoruz. İran'ın balistik füze atış oranı ilk günden yüzde 85 azaldı. Kamikaze dronları yüzde 73 azaldı." ifadelerini kullandı. Genelkurmay Başkanı Caine, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un İran'ın güneyinde hava üstünlüğünü elinde tuttuğunu ve İran'ın altyapı ve donanma kapasitesine saldırmaya devam edileceğini söyledi. Caine, "Şimdi İran'ın iç kısımlarına doğru genişlemeye başlayacağız. Operasyonumuz için yeterli cephanemiz var. Operasyon çok karmaşık ve tehlike henüz bitmedi, risk halen çok yüksek. İran emir komuta yapısı çok kötü halde.'" diye konuştu.
15:44
İRANLI SAVAŞ GEMİSİNE ABD SALDIRDI, EN AZ 80 ÖLÜ VAR
Sri Lanka açıklarında denizaltı saldırısıyla batırılan IRIS DENA isimli fırkateynde yer alan bazı kişilerin kaybolduğu, en az 80 kişinin öldüğü açıklandı. Yerel kaynaklar, geminin ülkenin güneyindeki Galle kıyıları açıklarında saldırıya uğradığını, kurtarılan yaralıların Galle'deki bir hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Reuters'a konuşan 3 ABD'li yetkili, ABD ordusunun Sri Lanka açıklarında İran savaş gemisine saldırı düzenlediğini söyledi.
15:20
QATARENERGY LNG SEVKİYATLARINDA FORS MAJÖR İLAN ETTİ
Katar'ın enerji ve petrol şirketi QatarEnergy sıvılaştırılmış doğalgaz LNG için fors majör ilan ettiğini açıkladı. Savaş nedeniyle mücbir sebep gösteren QatarEnergy geçtiğimiz günlerde de üretimi durduracağını duyurmuştu.
15:11
İRAN VE LÜBNAN'DA HİZBULLAH İSRAİL'E YENİ SALDIRI BAŞLATTI
İran devlet televizyonu, İsrail'e yeni bir füze saldırısı başlatıldığını duyurdu. Yerel medya da Lübnan'daki Hizbullah örgütünün, söz konusu saldırılarla eş zamanlı olarak İsrail'e insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattığı belirtiliyor. Öte yandan, İsrail'de Tel Aviv başta olmak üzere geniş bir bölgede cep telefonlarında İran’dan gelen balistik füze saldırısına ilişkin uyarı alarmlarının çaldığı ifade edildi. Söz konusu bölgelerdeki İsraillilere sığınaklara gitme çağrısı yapıldı.
14:57
İSRAİL: SALDIRILAR BİRKAÇ HAFTA DAHA SÜREBİLİR
İsrail basını İsrail ordusunun İran'a karşı gerçekleştirdiği saldırılara en birkaç hafta daha devam edeceğini öne sürdü. İsrail ordusunun bu süre zarfında İran'daki rejimi sistematik şekilde zayıflatmayı amaçladığı belirtiliyor.
14:34
İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 1045 OLDU
İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarından dolayı yaşamını yitirenlerin sayısının 1045'e yükseldiği açıklandı.
13:46
HAMANEY'E CENAZE TÖRENİ ERTELENDİ
ABD ve İsrail'in saldırılarında ölen İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni 6 Mart'ta yapılacak. Cenaze öncesi Hamaney'e veda töreni düzenleneceği açıklanmıştı ancak daha sonra bu törenin ertelendiği ve neler yapılacağının daha sonra ilan edileceği açıklandı.
12:48
IRAK'TA VE KÖRFEZ'DE HAVA SALDIRILARI VAR. SURİYE, LÜBNAN SINIRINI KAPATTI
Kuzey Irak'ta Mesud Barzani'nin Kürdistan Demokrat Partisi'nin genel merkezi insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Patlayıcı taşıyan İHA'nın silah deposunu vurduğu belirtilirken ölü ve yaralının olmadığı açıklandı. Körfez'de Kuveyt'e de füzeler ve İHA'larla saldırılar düzenleniyor. Kuveyt Ordusu saldırılara müdahale ettiğini söyledi. Suudi petrol şirketi Aramco'nun Ras Tanura tesislerinin bilinmeyen bir cisimle yeniden vurulduğu belirtildi. İngiltere'nin Denizcilik Ajansı da Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında bir tankerin bilinmeyen bir cismin enkaz parçasıyla vurulduğunu açıkladı. Suriye de Lübnan ile olan sınırını İsrail'den gelen bir saldırı uyarısı üzerine kapattığını duyurdu.
12:18
HAMANEY'İN OĞLU HAYATTA. UZMANLAR MECLİSİ YENİ LİDERİ SEÇMEYE YAKIN
Reuters'a konuşan İranlı kaynaklar ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürülen İran dini lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in saldırılardan kurtulduğunu ve ölmediğini söyledi. Mücteba Hamaney, ölen babasının yerini alabilecek potansiyel liderler arasında öne çıkan isimlerden biri. İran'da yeni lideri seçecek Uzmanlar Meclisi de yeni lideri seçmeye yakın olduklarını devlet televizyonuna açıkladı.
11:27
İSPANYA'DAN SAVAŞA TEPKİ VAR, GÜNEY KIBRIS HAVA SAHASINI KAPADI
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail'in İran saldırılarına tepki gösterdi. "İspanya'nın pozisyonu savaşa karşıdır. İran'a karşı savaş daha iyi bir uluslararası düzene, yüksek maaşlara ve daha iyi sağlık ve kamusal hizmetlere bizi götürmeyecek." diye konuştu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de Lübnan hava sahasında şüpheli bir uçuş belirlediklerini söyleyerek Larnaka Uluslararası Havalimanı üzerindeki hava sahasını uçuşlara kapadığını açıkladı. Yunan F-16 jetlerinin Kıbrıs Rum Kesimi'nden havalanarak Kıbrıs hava sahasına yakın şüpheli bir cismi önlemek için operasyona başladığı belirtildi.
11:36
TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR
İran devlet televizyonu Tahran'ın doğusunda çok yoğun patlama seslerinin geldiğini belirtti. Bundan kısa bir süre sonra da İsrail ordusu Tahran'a geniş çaplı bir hava saldırısı dalgası başlattıklarını duyurdu. İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-35'in Tahran üzerinde bir İran savaş uçağını düşürdüğü belirtildi.
08:10
İRAN SAVAŞI'NDA 5. GÜN
Beşinci günün sabahında İran devlet televizyonu Tahran'ın batısında patlama sesleri geldiğini bildirirken, İsrail Beyrut'a da saldırılarına devam etti. Lübnan'da 6 kişinin saldırılarda öldüğü açıklandı. Çin, tüm tarafların askeri operasyonlarını durdurmaya çağırdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, 17 İran gemisinin batırıldığını açıklarken İran Devrim Muhafızları da Hürmüz Boğazı'nın tamamını kontrol altında tuttuklarını belirtti.