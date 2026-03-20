İran savaşı Gazze'yi unutturdu. İnsani durum kötüleşti

İran savaşı Gazze'de insani durumun kötüleşmesine yol açtı. Savaşın başından beri Gazze Şeridi'ne giren yardım TIR'larında yüzde 80 azalma oldu.

Savaştan önce Gazze'ye haftada ortalama 4 bin 200 TIR giriyordu. Bu sayı savaşın ilk haftasında 590'a düştü. İkinci haftasındaysa Gazze'ye bin 137 yardım TIR girdi.

Yardımların da azalmasıyla Gazze Şeridi'nde gıda fiyatlarında büyük bir artış oldu.

25 kilogramlık un çuvallarının ve domatesin fiyatı üç kat arttı. Yemeklik yağ ve konserve gıdalar bulunamaz hale geldi.

Gazze'de hastanelerde de ilaç ve tıbbı malzeme eksikliği yaşandığı açıklandı. Jeneratörlere yakıt sağlanamadığı için hastanelerin elektriksiz kalmasından da endişe ediliyor.

İsrail, UNİCEF'İN Gazze yardımlarını da askıya aldı. Gerekçe olarak yardımlarla beraber Gazze'ye kaçak tütün ürünleri sokulmaya çalışması gösterildi.

İsrail, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı da savaşın başından beri kapalı tutuluyordu. Sınır kapalı olduğu için hastalar tedavi için Gazze'den Mısır'a gidemiyordu. Sınır kısıtlı çift yönlü geçişe açıldı.



İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronot gazetesi, İsrail'in sınır kapısını ABD yönetiminin baskısıyla yeniden açmak zorunda kaldığını yazdı.