İran savaşı ne zaman sona erebilir? "Netanyahu'nun hedefleri endişeye yol açıyor"

Zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri'ni İran savaşına sürüklemekle suçlanan İsrail'de de savaşın nasıl sonuçlanacağı konusunda endişelerin oluşmaya başladığı anlaşılıyor.

Bu endişeleri Amerikan Washington Post gazetesinin tanınmış köşe yazarlarından David Ignatius kaleme aldı.

Bazı üst düzey İsrailli yetkililerin Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasından ve İran'a açık uçlu saldırılardan endişe duymaya başladıklarını belirtti.

Petrol fiyatlarındaki artışın küresel ekonomik krize yol açmasından kaygı duyulurken İran savaşında esas hedefin ne olduğu sorgulanmaya başlandı.

İgnatius'a konuşan yetkililer, ABD ve İsrail saldırılarında askeri hedeflere ulaşılmasına yaklaşıldığını belirtti.



İran'ın Haziran'daki saldırıdan geriye kalan nükleer programının yok edilmek üzere olduğu, balistik füze ve silah üretim tesislerine de zarar verildiği vurgulandı. Üst düzey askeri ve istihbarat yetkililerinin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İsrailli yetkili, “Elbette rejimi devirmek istiyoruz, ancak bu tek amaç değil. Önemli askeri hedefler ortadan kaldırıldıktan sonra İsrail hedeflerine ulaşmış olacak.” dedi.

İsrailli yetkili, “İran teslim olmayacak, ancak ABD'nin şartlarıyla ateşkesi kabul etmesi için mesaj gönderebilir.” ifadesini kullandı.



"İSRAİL'DE YERKİLİLER ENDİŞELİ"

David Ignatius, köşe yazısında fikir aldığı İsrailli yetkililerin Başbakan Benyamin Netanyahu adına konuşmadığını vurguladı. Netanyahu'nun rejim değişikliğinde ısrarcı olduğunu ancak savunma kurumundaki bazı kişilerin Gazze savaşında olduğu gibi Netanyahu'nun stratejik planlamalarına şüpheyle yaklaştığını belirtti.

İsrailli yetkili, rejimin çöküşüne dair bir belirti görmediklerini belirtti. Rejimin yerini alabilecek kimse görmediklerini de kaydetti. İsrailli yetkili, Kürtlerin silahlandırılmasının da, İran'ın genel nüfusunu rahatsız edeceği dikkate alındığında, iyi bir strateji olmadığı görüşünü de dile getirdi.

İsrailli savunma planlayıcıları, Lübnan'da 1982 benzeri topyekun bir kara harekatı başlatılması olasılığını da endişeyle karşılıyor.

İsrailli yetkili, Amerika Birleşik Devletleri'ni sonu olmayan bir savaşa sürükleyerek ikili ilişkilere zarar vermekten de endişe duyduklarını dile getirdi.