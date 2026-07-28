İran Savaşı sonrası ilk. Trump ve Netanyahu bugün yüz yüze görüşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu , ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmek üzere Washington'a gidiyor.

Bugün yapılacak görüşme, İran 'da savaşın başlamasından bu yana iki lider arasındaki ilk yüz yüze temas olacak. Aynı zamanda Trump'ın yeniden göreve gelmesinden bu yana Netanyahu ile gerçekleştireceği sekizinci görüşme niteliğini taşıyor.

GÜNDEMİN İLK SIRASINDA İRAN VAR

Beyaz Saray'daki görüşmenin ana gündem maddesini İran oluşturacak.

ABD yönetimi, İran'la müzakerelere fırsat tanımak istediğini açıklarken, İsrail son dönemde ABD ile İran arasında yeniden tırmanan çatışmalara doğrudan katılmadı.

Washington'a hareketi öncesinde açıklama yapan Netanyahu, "Gündemdeki tüm başlıkları, her şeyden önce İran'ı ele alacağız. Amacımız güvenliğimizi sağlamak ve bölgedeki barış çemberini genişletmek." dedi.

GAZZE VE LÜBNAN DA MASADA

Geçen ay ABD arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanma sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor.

Görüşmede ayrıca Gazze'deki son durum ve bölgenin yeniden inşasına yönelik diplomatik girişimlerin de ele alınacağı belirtiliyor.

Yaklaşık üç yıldır devam eden Gazze saldırılarında insani durumun ağırlaşmaya devam ettiği, yeniden imar sürecine ilişkin müzakerelerde ise ilerleme sağlanamadığı ifade ediliyor.