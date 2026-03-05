İran savaşı: Trump'a tam yetki

ABD ve İsrail'in İran 'da başlattığı savaş 6'ncı gününe girerken; Donald Trump'ın saldırılarının Kongre onayına bağlı olmasını zorunlu kılan "savaş yetkileri" tasarısı, ABD Senatosu'nda oylandı. Demokratların sunduğu tasarı, 47 "evet" oyuna karşılık 53 "hayır" oyuyla reddedildi.

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, partisinin çizgisinden ayrılarak lehte oy kullanırken, Demokrat Senatör John Fetterman ise tasarıya karşı çıktı.

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD Başkanı'nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın kararını önceden Kongre'ye bildirmesini zorunlu kılıyordu.

"BAŞARIMIZ 10 ÜZERİNDEN 15"

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yapılan bir toplantıda İran’a karşı yürütülen savaşla ilgili konuştu. Savaşın ABD açısından çok iyi gittiğini söyleyen Trump, "Birisi, ‘10 üzerinden kaç verirsiniz?’ diye sordu; ‘Yaklaşık 15’ dedim" ifadelerini kullandı.

İran’a yönelik saldırılara devam edeceklerini ifade eden ABD Başkanı Trump, "Açık ara dünyanın en büyük ordusuna sahibiz. Ve İran uzun yıllardır, 47 yıldır devasa bir tehditti. Bizim insanlarımızı ve dünyanın dört bir yanından insanları öldürüyorlardı" dedi. Trump, önce ABD’nin saldırmaması halinde İran’ın bunu İsrail’e yapacağını iddia etti.