İran Savaşı'nda 11 gün geride kaldı, ABD Savunma Bakanı: "İran komşularını hedef alarak büyük hata yaptı"

HEGSETH: İRAN KOMŞULARINI HEDEF ALARAK BÜYÜK HATA YAPTI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran Savaşı ile ilgili basın toplantısında konuştu. Hegseth, ABD'nin saldırı amacının İran'ın füzelerini, savunma endüstri merkezini ve İran Donanması'nı yok etmek olduğunu söyledi. "İran yalnız ve kötü kaybediyor" diyen Hegseth, 9 Mart'ın İran'ın savaş başından bu yana en az füze attığı gün olduğunu söyledi. ABD Savunma Bakanı, "Bugün İran'a saldırıların en yoğun şekilde olduğu gün olacak" diye konuştu. Hegseth, "İran komşularını hedef alarak büyük hata yaptı". dedi. ABD Başkanı Trump'ın Truth'ta paylaştığı mesajı tekrarlayan Hegseth, eğer İran Hürmüz Boğazı'ndan petrol geçişini durdurursa, daha fazla saldırıya uğrayacaklar" dedi. Ayrıca ABD Savunma Bakanı, "Sivillerin hedef olmaması için çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine de Hegseth'e basın toplantısında eşlik etti. Caine, 50'den fazla İran donanmasına ait geminin batırıldığını söyledi ve "İran beklediğimizden iyi savaşmıyor". dedi.