İran Savaşı'nda 11 gün geride kaldı, ABD Savunma Bakanı: "İran komşularını hedef alarak büyük hata yaptı"
10.03.2026 08:16
Son Güncelleme: 10.03.2026 15:36
Reuters
Yeni dini lider Mücteba Hamaney ve eski dini liderler Humeyni ve Hamaney'in posteri Tahran'a asıldı
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı'nda 11. güne girildi.ABD Savunma Bakanı Hegseth "Bugün saldırıların en yoğun olduğu gün olacak" dedi. İşte dakika dakika son gelişmeler...
15:06
HEGSETH: İRAN KOMŞULARINI HEDEF ALARAK BÜYÜK HATA YAPTI
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran Savaşı ile ilgili basın toplantısında konuştu. Hegseth, ABD'nin saldırı amacının İran'ın füzelerini, savunma endüstri merkezini ve İran Donanması'nı yok etmek olduğunu söyledi. "İran yalnız ve kötü kaybediyor" diyen Hegseth, 9 Mart'ın İran'ın savaş başından bu yana en az füze attığı gün olduğunu söyledi. ABD Savunma Bakanı, "Bugün İran'a saldırıların en yoğun şekilde olduğu gün olacak" diye konuştu. Hegseth, "İran komşularını hedef alarak büyük hata yaptı". dedi. ABD Başkanı Trump'ın Truth'ta paylaştığı mesajı tekrarlayan Hegseth, eğer İran Hürmüz Boğazı'ndan petrol geçişini durdurursa, daha fazla saldırıya uğrayacaklar" dedi. Ayrıca ABD Savunma Bakanı, "Sivillerin hedef olmaması için çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine de Hegseth'e basın toplantısında eşlik etti. Caine, 50'den fazla İran donanmasına ait geminin batırıldığını söyledi ve "İran beklediğimizden iyi savaşmıyor". dedi.
14:06
TRUMP: İRAN İLE GÖRÜŞEBİLİRİM
ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı hakkında Amerikan kanalı Fox News'a konuştu. Trump, "İran ile görüşebilirim." dedi. ABD Başkanı, İran'ın yeni dini lideri seçiminden "memnun olmadığını" ancak operasyonun ilk sonuçlarının "beklentilerin çok ötesinde" olduğunu söyledi.
12:48
KÖRFEZ ÜLKELERİ PETROL ÜRETİMİNİ KISIYOR
Suudi Arabistan günlük petrol üretimini 2 ile 2.5 milyon varil indirdiğini açıkladı. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle petrol üretici ülkeler üretimlerini azalttıklarını açıklamaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri üretimini günlük 500 ile 800 bin varil, Kuveyt günlük yaklaşık yarım milyon varil ve Irak günlük yaklaşık 2.9 milyon varil azalttığını açıkladı. Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco üretimi birkaç gün içinde artırabileceklerini açıkladı.
12:45
İRAN'DAN KADIN FUTBOL TAKIMI'NA ÇAĞRI
İran Başsavcılığı, dini lider Ali Hamaney'in öldürülmesinden sonra Avustralya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda milli marşı okumayı reddeden kadın milli futbol takımı oyuncularını ülkeye davet etti. Açıklamada, takımın "barış ve güvenle" anavatanlarına davet edildikleri belirtildi. Avustralya'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Asya Kupası'nda oynanan ilk maçta milli marşlarını okumayı reddeden beş İranlı futbolcuya Avustralya hükümeti ülkede kalabileceklerini söyleyerek insani vize vermişti.
12:28
ABD-İSRAİL HAVA SALDIRILARI İRAN'IN ELEKTRİĞİNİ KESTİ
ABD-İsrail'in İran'a gece gerçekleştirdiği saldırılarda elektrik şebekelerine hasar verildiği ve başkent Tahran ve Elburz eyaletlerinde elektriğin bir süre kesildiği belirtildi. Kesilen elektriğin 2 saat sonra yeniden sağlandığı açıklandı.
11:07
İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME
İran'ın Tasnim ajansı İran ordusunun İran'ın İsrail'in Hayfa kentindeki rafinerilerini ve yakıt depolarını insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını söyledi. İran, bu saldırının ülkede vurulan yakıt depolarına misilleme olarak gerçekleştirildiğini belirtti.
11:06
NETANYAHU: İŞİMİZ BİTMEDİ
İsrail'in Fransa Büyükelçisi Joshua Zarka, İran'daki savaşa dair konuştu. İsrail'in savaş hedefleri konusunda planlanandan daha ileride olduklarını söyledi. Zarka, "Amacımız İran yetkililerini zayıflatmak ve halkın kendi kaderini kontrol etmesini sağlamak." dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu da "Amacımız İran halkını tiranlığın boyunduruğundan kurtarmak, bu onlara bağlı. Şu ana kadar attığımız adımlarla onların kemiklerini kırdığımızdan şüphe yok ama işimiz bitmedi".
10:04
MSB: MALATYA'YA PATRIOT FÜZELERİ KONUŞLANDIRILIYOR
Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada bölgede yaşanan gelişmeler kapsamında, NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirlerinin artırıldığını, Malatya'da bir Patriot Sistemi'nin konuşlandırıldığını açıkladı.
09:57
İRAN'DA 5 KİŞİ ÖLDÜ, İSRAİL'DE 24 SAATTE 191 KİŞİ YARALANDI
İran'ın İsrail'e misilleme saldırılarında son 24 saatte 191 kişinin yaralandığı açıklandı. İsrail basını yaralananların arasında askerlerin de olduğu belirtilirken 4 kişinin durumunun kritik olduğu ifade edildi. İran'ın ISNA haber ajansına göre ise Arak kentine yapılan ABD-İsrail hava saldırılarında 5 kişinin öldüğü açıklandı.
09:36
KÖRFEZ'DE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava savunma sistemlerinin, İran'dan gelen bir dizi füze ve insansız hava aracına müdahale ettikleri açıklandı. Kuveyt'te 6 insansız hava aracının engellendiği ve Bahreyn'de bir kadının ölümüne neden olan bir füze bir konut binasına isabet ettiği belirtildi.
08:02
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: FÜZE SALDIRILARINA GEREKTİĞİ MÜDDETÇE DEVAM
Savaşın 11. gününe girilirken ABD Başkanı Trump, Truth üzerinden İran'ı tehdit etti."İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından bugüne kadar aldığı darbelerden 20 kat daha sert bir şekilde vurulacakt. Ayrıca, İran'ın bir ulus olarak yeniden kurulmasını neredeyse imkansız hale getirecek, kolayca imha edilebilir hedefleri de ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı. "Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e ve Hürmüz Boğazı'nı yoğun olarak kullanan tüm ülkelere bir hediyesidir." diyen Trump dün akşam da savaşta sona yaklaşıldığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de savaşa dair konuştu, "Füze saldırıları gerektiği müddetçe devam edecek" ifadelerini kullandı.