İran Savaşı'nda 11. gün. İsrail: Planlanandan daha ilerideyiz
10.03.2026 08:16
Son Güncelleme: 10.03.2026 11:12
Reuters
Tahran'da petrolün kanalizasyona sızmasıyla oluşan yangın
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı'nda 11. güne girildi. İsrail, savaş hedefleri konusunda "planlanandan daha ilerideyiz" dedi. İşte dakika dakika son gelişmeler...
11:07
İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME
İran'ın Tasnim ajansı İran ordusunun İran'ın İsrail'in Hayfa kentindeki rafinerilerini ve yakıt depolarını insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını söyledi. İran, bu saldırının ülkede vurulan yakıt depolarına misilleme olarak gerçekleştirildiğini belirtti.
11:06
NETANYAHU: İŞİMİZ BİTMEDİ
İsrail'in Fransa Büyükelçisi Joshua Zarka, İran'daki savaşa dair konuştu. İsrail'in savaş hedefleri konusunda planlanandan daha ileride olduklarını söyledi. Zarka, "Amacımız İran yetkililerini zayıflatmak ve halkın kendi kaderini kontrol etmesini sağlamak." dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu da "Amacımız İran halkını tiranlığın boyunduruğundan kurtarmak, bu onlara bağlı. Şu ana kadar attığımız adımlarla onların kemiklerini kırdığımızdan şüphe yok ama işimiz bitmedi".
10:54
KÖRFEZ ÜLKELERİ PETROL ÜRETİMİNİ KISIYOR
Suudi Arabistan günlük petrol üretimini 2 ile 2.5 milyon varil indirdiğini açıkladı. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle petrol üretici ülkeler üretimlerini azalttıklarını açıklamaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri üretimini günlük 500 ile 800 bin varil, Kuveyt günlük yaklaşık yarım milyon varil ve Irak günlük yaklaşık 2.9 milyon varil azalttığını açıkladı.
10:04
MSB: MALATYA'YA PATRIOT FÜZELERİ KONUŞLANDIRILIYOR
Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada bölgede yaşanan gelişmeler kapsamında, NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirlerinin artırıldığını, Malatya'da bir Patriot Sistemi'nin konuşlandırıldığını açıkladı.
09:57
İRAN'DA 5 KİŞİ ÖLDÜ, İSRAİL'DE 24 SAATTE 191 KİŞİ YARALANDI
İran'ın İsrail'e misilleme saldırılarında son 24 saatte 191 kişinin yaralandığı açıklandı. İsrail basını yaralananların arasında askerlerin de olduğu belirtilirken 4 kişinin durumunun kritik olduğu ifade edildi. İran'ın ISNA haber ajansına göre ise Arak kentine yapılan ABD-İsrail hava saldırılarında 5 kişinin öldüğü açıklandı.
09:36
KÖRFEZ'DE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava savunma sistemlerinin, İran'dan gelen bir dizi füze ve insansız hava aracına müdahale ettikleri açıklandı. Kuveyt'te 6 insansız hava aracının engellendiği ve Bahreyn'de bir kadının ölümüne neden olan bir füze bir konut binasına isabet ettiği belirtildi.
08:02
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: FÜZE SALDIRILARINA GEREKTİĞİ MÜDDETÇE DEVAM
Savaşın 11. gününe girilirken ABD Başkanı Trump, Truth üzerinden İran'ı tehdit etti."İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından bugüne kadar aldığı darbelerden 20 kat daha sert bir şekilde vurulacakt. Ayrıca, İran'ın bir ulus olarak yeniden kurulmasını neredeyse imkansız hale getirecek, kolayca imha edilebilir hedefleri de ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı. "Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e ve Hürmüz Boğazı'nı yoğun olarak kullanan tüm ülkelere bir hediyesidir." diyen Trump dün akşam da savaşta sona yaklaşıldığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de savaşa dair konuştu, "Füze saldırıları gerektiği müddetçe devam edecek" ifadelerini kullandı.