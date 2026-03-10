İran Savaşı'nda 11. gün. Trump "Savaş bitebilir" dedi, sonra da İran'ı tehdit etti

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: FÜZE SALDIRILARINA GEREKTİĞİ MÜDDETÇE DEVAM

Savaşın 11. gününe girilirken ABD Başkanı Trump, Truth üzerinden İran'ı tehdit etti."İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından bugüne kadar aldığı darbelerden 20 kat daha sert bir şekilde vurulacakt. Ayrıca, İran'ın bir ulus olarak yeniden kurulmasını neredeyse imkansız hale getirecek, kolayca imha edilebilir hedefleri de ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı. "Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e ve Hürmüz Boğazı'nı yoğun olarak kullanan tüm ülkelere bir hediyesidir." diyen Trump dün akşam da savaşta sona yaklaşıldığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de savaşa dair konuştu, "Füze saldırıları gerektiği müddetçe devam edecek" ifadelerini kullandı.