İran Savaşı'nda 12 gün. Yeni dini lider Mücteba Hamaney yaralı mı?
11.03.2026 03:49
Son Güncelleme: 11.03.2026 11:54
Reuters
İsrail'in vurduğu Beyrut'tan dumanlar yükseliyor
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı'nda 12. güne girildi. İsrail'in hedefinde Lübnan da var. Hürmüz Boğazı'nda bazı gemilerin vurulduğu bildirildi. İşte dakika dakika son gelişmeler...
09:24
"SAVAŞ YARALARINA RAĞMEN SAPASAĞLAM"
İranlı kaynaklar yeni dini lider Mücteba Hamaney'in durumuna dair bilgi verdi. Hamaney'in babasının da öldürüldüğü ilk günkü saldırılarda yaralandığı iddialarına da yanıt veren kaynaklar, yeni dini liderin "savaş yaralarına rağmen sapasağlam" olduğu ifade edildi. Öte yandan İsrail istihbarat kaynakları da Mücteba Hamaney'in saldırılar sırasında hafif yaralandığını öne sürdü.
11:17
"TAHRAN ABD VE İSRAİL BAĞLANTILI BANKALARI VURACAK"
İran'ın Hatem-ül-Enbiya Merkez Üssü Komutanlığı, İran bankalarına yapılan saldırının ardından Tahran'ın bölgedeki ABD ve İsrail ile bağlantılı 'ekonomik ve bankacılık merkezlerine' saldıracağını açıkladı.
11:00
İSRAİL LÜBNAN'I VURMAYA DEVAM EDİYOR
Lübnanlı yetkililer Çarşamba günü gün doğumundan bu yana İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda en az 30 kişinin öldüğünü açıkladı. İsrail'in başkent Beyrut'un merkezinde bulunan bir apartmanı hedef alarak vurduğu da belirtiliyor.
10:47
FIFA BAŞKANI: TRUMP İRAN'IN DÜNYA KUPASI'NA KATILMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYOR
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Haziran ayında başlayacak ve ABD-Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası hakkında konuştu. Infantino ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü söyledi. "İran'daki mevcut durum ve İran takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması hakkında da konuştuk. Görüşmeler sırasında Başkan Trump, İran takımının ABD'deki turnuvada yarışmaya elbette memnuniyetle karşılanacağını yineledi." diye konuştu.
10:47
ŞAM YAKINLARINA FÜZE, DUBAİ'DE 2 DRONE DÜŞTÜ
Suriye devlet televizyonu, İsrail tarafından engellenen bir İran füzesinin parçalarının Şam kırsalındaki Ma'as köyü yakınlarına düştüğünü duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki havaalanı çevresinde 2 insansız hava aracının düştüğü belirtildi. Olay neticesinde 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
10:22
TANKER VURULDU
İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Komutanlığı (UKMTO), sabah saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne 25 deniz mili uzaklıkta bir tankerin vurulduğunu duyurdu. UKMTO daha sonra Dubai'nin 50 deniz mili açığında bir yük gemisinin de vurulduğunu açıkladı. Geminin mürettebatının ise iyi durumda olduğu belirtildi.
10:16
PEZEŞKİYAN: "BÖLGE ÜLKELERİYLE ÇATIŞMAYA GİRME NİYETİMİZ YOK"
İran devket televizyonu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le olan konuşmasını aktardı. Pezeşkiyan, "Uluslararası toplum savaştan sorumlu olanlara dikkat etmezse küresel düzenin ve güvenliğin tehlikeye girer" diye konuştu. İran Cumhurbaşkanı, bölgede yaşanan gerginliğe ilişkin de "Tahran'ın bölge ülkeleriyle çatışmaya girme niyeti yok" sözlerini kullandı.
08:58
İRAN, ABD VE İSRAİL'İN İHA'LARINI DÜŞÜRDÜ
İran, Kirman eyaletiNDE geceden bu yana biri Hermes tipi İsrail ve bir tane de ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar aralarında Hermes, Heron, Orbiter, MQ9 modellerinin de bulunduğu ABD-İsrail'e ait 104 insansız hava aracının ülkenin savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurmuştu.
06:43
İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI
İran, İsrail’e karşı yeni misillemeler gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, gece boyunca İran’dan İsrail’e 3 dalga füze saldırısı yapıldığı bildirildi. Saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığı ve halka sığınaklara girme çağrısı yapıldığı aktarıldı. Tehdidin geçmesinin ardından güvenlik uyarılarının yürürlükten kaldırıldığı kaydedilirken, füzelerden kaçının önlendiğine dair bilgi verilmedi. Magen David Adom ambulans servisi, ilk belirlemelere göre saldırılarda yaralanan kimsenin olmadığını açıkladı. Sosyal medya paylaşımlarında ise, İran’dan fırlatılan füzelerden bazılarının önlenemediği ve Tel Aviv’e isabet ettiği iddia edildi.
04:31
İRAN POLİSİ: SOKAĞA ÇIKANLAR, DÜŞMAN OLARAK GÖRÜLECEK
İran polisinden yapılan açıklamada, "Düşmanın çağrısıyla sokaklara çıkanlar, protestocu olarak değil düşman olarak değerlendirilecek. Güvenlik güçlerimizin elleri tetikte" ifadeleri kullanıldı.
03:28
"ABD'NİN OPERASYONEL ALTYAPISI İMHA EDİLDİ"
İran devlet televizyonu, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 36. dalgasına ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Operasyonunun 36. dalgasında Kadr, Hayberşiken ve Emad füzeleriyle ABD ordusunun operasyonel altyapısı imha edildi." ifadeleri kullanıldı. Operasyonda, ABD Deniz Kuvvetleri'nin Bahreyn'deki 5. Filosu, Katar'daki El-Udeyd, Kuveyt'teki El-Udeyri ve Irak'ın kuzeyindeki El-Harir üslerinin hedef alındığı kaydedildi.
02:15
İSRAİL: İRAN'IN MİSİLLEMELERİNDE 12 KİŞİ ÖLDÜ
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan her gün aralıklarla füze atıldığını, eş zamanlı olarak Lübnan’da bulunan Hizbullah'ın tanksavar ve kısa menzilli füzeleriyle misillemeler yaptığına işaret edildi.İsrail’e yapılan misillemelerde İran'ın kullandığı mühimmatlara dikkat çekilen açıklamada, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran’ın attığı füzelerin yaklaşık yarısının çok başlıklı olduğu belirtildi.Açıklamada, İran'ın misillemelerinde 12 kişinin öldüğü, 7'si ağır 200 kişinin yaralandığı bildirildi.
02:06
ABD İRAN GEMİLERİNİ HEDEF ALIYOR
İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediği yönündeki iddialara ilişkin Amerikan ordusundan açıklama var. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Centcom, Hürmüz Boğazı yakınlarında 16 İran mayın gemisini imha ettiğini bildirdi.
02:00
TRUMP'TAN İRAN'A "MAYIN" TEHDİDİ
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yeni bir tehditte bulundu. Trump, İran'ın Hürmüz boğazındaki misilleme faaliyetlerine ilişkin "İran Hürmüz Boğazı'na mayın döşemişse bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Mayın döşendiyse ve bunlar kaldırılmazsa İran'ın askeri açıdan karşılaşacağı sonuçlar daha önce hiç görülmemiş boyutta olacak" ifadelerini kullandı. Trump mayınların kaldırılmasının doğru yönde atılmış "dev bir adım" olacağını da söyledi. ABD Başkanı, son birkaç saatte aktif olmayan 10 adet mayın döşeme deniz aracını imha ettiklerini belirtti. Öte yandan CNN'in haberinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşemeye başladığı iddia edildi. Mayınlamanın henüz yaygın olmadığını öne süren kaynaklar, İran tarafından boğaza "son günlerde birkaç düzine mayın döşendiğini" ileri sürdü. Öte yandan kaynaklardan biri, İran'ın boğaza yüzlerce mayın döşeyebilme kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.